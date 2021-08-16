中華電信投資APRICOT海纜 深化國際業務布局

中華電信(2412)宣布與APRICOT聯盟會員共同簽訂協議 ，將建造一條超高速海底光纖電纜，連接台灣、日本、新加坡、 印尼、菲律賓和關島等地區。

這條總長約12,000公里的APRICOT海纜， 將採用最新海纜傳輸科技及全新路由，預計2024年完工啟用後， 可以提供超過190Tbps的總容量，為未來5G行動寬頻、 物聯網、人工智慧、虛擬實境、 雲端服務與遠距視訊等打造更高速穩定的網路服務品質。

中華電信於2020年帶領台灣邁入5G時代， 目前的成長速度超乎預期，預估未來2~3年5G的各類服務將更趨 於成熟，並帶動整體需求面大幅成長。 運用投資新海纜取得之超大頻寬承載能力，將可充分展現5G高速率 、低延遲、大連結的網路服務特性， 為中華電信在亞太地區的跨國電信業務合作，奠定深厚的基石， 並進一步推升台灣在區域市場的重要地位。

中華電信作為台灣和全球領先的資通信科技服務提供商， 一直致力於為全球客戶提供最好的數據和通信服務。 為提升台灣的國際網路安全， 強化與周邊國家與重要電信市場的連結， 積極布局亞太地區國際海纜建設。近期已有亞太直達海纜(APG, 2016年)和新橫太平洋海纜(NCP, 2018年)陸續於頭城海纜站啟用。現有東南亞日本二號( SJC2)海纜正積極建設中，預計可於明(2022)年完工， 其於淡水及枋山雙登陸的規劃，將有效降低單一海纜站事故風險。 本次中華電信再投資APRICOT海纜，並改走菲律賓東側， 穿越印尼海域直達新加坡的全新路由， 將再進一步提升海纜路由分散度，強化台灣連外頻寬安全， 讓海纜解決方案更為多樣化，業務發展布局更為完整。

關於APRICOT海纜的策略優勢， 中華電信國際分公司總經理吳學蘭強調：「APRICOT海纜全新 的路由設計，未來將可與APG、SJC2海纜經香港、越南、 泰國的路由形成更完整的東南亞國際海纜環路。 我們將持續建構以環太平洋與環東南亞所構成的亞太海纜雙環， 以完整海纜路由與分散，發揮雙環軸心優勢， 深化國際電信服務布局，滿足客戶需求。」