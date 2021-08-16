新北市公布社區大學防疫指引 8/17起有條件復課

中央疫情流行指揮中心於8月9日宣布符合主管機關防 疫管理得開放社區大學，為兼顧復課安全及民眾終身學習需求， 新北市政府教育局配合教育部訂定「新北市社區大學因應COVID -19防疫管理指引」，規劃於8月17日起採有條件式開放復課。 考量新北疫情發展，特別訂定強化防疫作為，為社區大學教職員工生 及租借教學空間單位人員做最嚴謹的把關。

教育局表示，新北市12所社區大學的學員數約有2萬人， 教學場所分布於29區，因此復課防疫作為須謹慎務實。 新北市依中央流行疫情指揮中心規定， 同時考量新北疫情狀況訂定復課防疫指引及相關強化作為， 協助社區大學恢復開課並落實防疫工作，讓學員及民眾安心。

本次防疫指引規定，社區大學工作人員及學員疫苗第一劑接種須滿1 4天，未滿14天或尚未接種疫苗者，首次提供服務或上課前， 應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明，且每3至7日定期快篩， 始得復課。

此外，其他強化作為包括，降低教室容留人數至每人2.25平 方公尺，且限制室內50人以下、室外100人以下； 無法保持通風之教室或密閉空間不開放，座位區應採間隔座、 梅花座或其他保持至少1.5公尺以上社交安全距離之作法， 每堂課學員採固定座位；規劃學員進出動線及分流機制， 並落實人員管理機制，非該班學員禁止進入教室；學員全程戴口罩， 工作人員則須戴口罩及面罩；室內課程及活動禁止飲食， 無法配戴口罩之課程須暫緩，例如吹奏及餐飲課程； 相同空間使用需間隔2小時以上，活動場地應間隔2公尺以上等。

新莊社區大學表示，社大近日已積極準備各項基本防疫作為， 包含實聯制造冊表單、教職員工生健康狀況調查表、 各項防疫物資盤點、定時定次環境及設備清潔消毒，確保順利復課。 另外，板橋社大也表示，這3個月來多數社大努力推動線上課程， 部分課程雖因轉型成功闖出另外一個線上市場， 但多數學員仍希望實體授課，對於指揮中心宣布社區大學得開放， 將全力配合防疫管理指引辦理。

教育局呼籲，在疫情尚未根除情形下，防疫工作不可輕忽， 社區大學有條件復課後，工作人員務必依指引做足準備， 確實遵循各項防疫措施，倘遇確診者足跡，應即時進行全機構清消， 若有確認個案則立即全面停課， 後續視疫調情形並經衛生及教育主管機關同意後方可重新開放， 以確保全體民眾安全與健康。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供