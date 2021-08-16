新北市公布社區大學防疫指引 8/17起有條件復課

照片來源：新北市教育局提供
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中央疫情流行指揮中心於8月9日宣布符合主管機關防疫管理得開放社區大學，為兼顧復課安全及民眾終身學習需求，新北市政府教育局配合教育部訂定「新北市社區大學因應COVID-19防疫管理指引」，規劃於8月17日起採有條件式開放復課。考量新北疫情發展，特別訂定強化防疫作為，為社區大學教職員工生及租借教學空間單位人員做最嚴謹的把關。
教育局表示，新北市12所社區大學的學員數約有2萬人，教學場所分布於29區，因此復課防疫作為須謹慎務實。新北市依中央流行疫情指揮中心規定，同時考量新北疫情狀況訂定復課防疫指引及相關強化作為，協助社區大學恢復開課並落實防疫工作，讓學員及民眾安心。
本次防疫指引規定，社區大學工作人員及學員疫苗第一劑接種須滿14天，未滿14天或尚未接種疫苗者，首次提供服務或上課前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明，且每3至7日定期快篩，始得復課。
此外，其他強化作為包括，降低教室容留人數至每人2.25平方公尺，且限制室內50人以下、室外100人以下；無法保持通風之教室或密閉空間不開放，座位區應採間隔座、梅花座或其他保持至少1.5公尺以上社交安全距離之作法，每堂課學員採固定座位；規劃學員進出動線及分流機制，並落實人員管理機制，非該班學員禁止進入教室；學員全程戴口罩，工作人員則須戴口罩及面罩；室內課程及活動禁止飲食，無法配戴口罩之課程須暫緩，例如吹奏及餐飲課程；相同空間使用需間隔2小時以上，活動場地應間隔2公尺以上等。
新莊社區大學表示，社大近日已積極準備各項基本防疫作為，包含實聯制造冊表單、教職員工生健康狀況調查表、各項防疫物資盤點、定時定次環境及設備清潔消毒，確保順利復課。另外，板橋社大也表示，這3個月來多數社大努力推動線上課程，部分課程雖因轉型成功闖出另外一個線上市場，但多數學員仍希望實體授課，對於指揮中心宣布社區大學得開放，將全力配合防疫管理指引辦理。
教育局呼籲，在疫情尚未根除情形下，防疫工作不可輕忽，社區大學有條件復課後，工作人員務必依指引做足準備，確實遵循各項防疫措施，倘遇確診者足跡，應即時進行全機構清消，若有確認個案則立即全面停課，後續視疫調情形並經衛生及教育主管機關同意後方可重新開放，以確保全體民眾安全與健康。
照片來源：新北市教育局提供
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