臺灣證券：上週外資在集中市場賣超253.75億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/8/9~2021/8/13）外資在集中市場總買進金額為3,971.27億元，總賣出金額為4,225.02億元，賣超為253.75億元，另統計自2021年年初至8月13日止，外資總買進金額為14兆4,319.49億元，總賣出金額為14兆9,437.39億元，累計賣超為5,117.90億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆6,269.96億元新台幣，占全體上市股票市值的43.60%，較8月6日的23兆3,057.66億元新台幣，減少6,787.70億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中鋼：買進223,602千股，賣出115,496千股，買超108,106千股。

第二名：開發金：買進167,754千股，賣出90,994千股，買超76,760千股。

第三名：元大金：買進116,602千股，賣出56,293千股，買超60,309千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：華邦電：買進98,908千股，賣出159,294千股，賣超60,386千股。

第二名：友達：買進83,940千股，賣出139,623千股，賣超55,683千股。

第三名：彩晶：買進43,447千股，賣出95,626千股，賣超52,179千股。