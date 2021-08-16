見賢思琪基金會推出「琪心紓困」專案 助三蘆淡芝紓困金144萬並提供工作機會

新冠肺炎疫情雖逐漸趨緩， 但受影響的民眾所衍生的社會及家庭問題一一浮現。 見賢思琪社會福利公益基金會董事長林鴻道，有感於此，推出「 琪心紓困專案」，與新北市社福中心合作，針對三重﹅蘆洲﹅淡水﹅ 三芝區受疫情影響的68戶家庭，提供急難救助金或3- 6個月生活扶助金，補助金額達144萬8,000元， 甚至協助媒合工作機會，以協助弱勢家庭暫度難關。

新北市政府社會局副局長許秀能與基金會董事林柏岳， 16日下午至三重社福中心致贈急難救助金及生活補助金給其中到場 的30戶。林柏岳表示，因董事長帶團參加東奧，尚在檢疫隔離中， 因此委由他到場轉達關懷。

林柏岳表示，宏國集團創辦人林堉琪成長發跡於三重、蘆洲地區， 在事業有成後，積極從事公益。林鴻道從小受父母影響， 也亟思回饋，因此以父母名字林堉琪、林謝罕見各取一字成立「 見賢思琪基金會」。這次紓困的對象，也以三蘆淡芝鄉親為主， 只要社福中心社工評估因受疫情影響的弱勢家庭， 就提供急難救助或兒少生活扶助，以及工作媒合等。

其中一名年輕的父親，單親扶養3歲的女兒，因疫情影響， 經營的小吃店生意受挫，加上身體及家庭關係，經濟相當窘迫， 目前僅能靠接單外送，收入有限，除了基金會給予一萬元， 另外社福中心也提供奶粉、尿片等生活物資，並協助申辦福利身分。

另有一位54歲的蕭姓個案，他曾是工地專門貼磁磚的師傅， 因受傷後暫時無法工作，基金會提供3個月共1萬5千元救助， 他特地將以前工作的成果錄製燒成光碟，給基金會參考，「 我比較希望能獲得工作機會！」蕭先生渴望重回職場。 許秀能表示，基金會不僅提供紓困， 還願意媒合提供集團旗下如建設公司工地等工作機會，可說是「 給魚、也給釣竿」，在疫情過後，協助弱勢家庭紓困，非常感恩。