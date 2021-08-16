（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北市今天(16日) 新增本土確診病例6人，為親友旅遊團群聚感染案。市府並公布相關足跡，包括搭乘台北捷運、高鐵等，遍及花蓮、桃園、雙北、台中、彰化、雲林等多個縣市。

(新北市8/16記者會直播截圖)

侯友宜下午在疫情直播記者會中指出，新北今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土病例6人，其中5人居家隔離期間陰轉陽，實際新增1人，分別為永和3人，蘆洲、新莊、板橋各1人；目前匡列接觸者57人。

侯友宜表示，今天確診6人為同一個案子，板橋區某市民8/13因為覺得身體怪怪的，經自行快篩加上篩檢站的核酸檢測（PCR）結果均為陽性確診，市府立即啟動疫調，發現這名確診民眾在8月2日到8月10日期間，曾和親友到花蓮旅遊，同車、共宿並共食，緊急匡列相關親友及職場同事(6人的職場同事, 均在台北市)。

(新北市8/16記者會直播截圖)

不過，侯友宜說，真正的感染源仍在釐清中，一但確認，就會盡快阻斷隱形傳播鏈；新北市目前有33個篩檢站尚未裁撤，呼籲市民朋友踴躍接受採檢，才能有效控制疫情。

市府公布相關足跡，包括花蓮市的夜市、小吃店等，新北市的賣場、健身房等，台北市的小吃店，並曾搭乘高鐵往返台北和高雄，台北捷運板南線、文湖線、中和新蘆線、淡水信義線，還到過國道泰安服務區，以及桃園、彰化和雲林的按摩店、餐廳等，請出入相關場所者民眾自行自我健康監測。

新北親友旅遊群聚感染•6人確診 足跡遍及台灣多個縣市