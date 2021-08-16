「振興五倍券」估10月初上路　蘇貞昌拍板不用支付1千元『免費領』：台灣經濟成果全民共享

行政院16日邀民進黨立委討論五倍券政策，國民黨上午在行政院前舉行「紓困發現金」記者會，大批員警到場維護秩序，手勾手結成防線。中央社 行政院16日邀民進黨立委討論五倍券政策，國民黨上午在行政院前舉行「紓困發現金」記者會，大批員警到場維護秩序，手勾手結成防線。中央社

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院長蘇貞昌今天(16日) 說，政府將在疫情穩定可控前提下，儘速發放「振興五倍券」，基於經濟成長成果應讓全民共享，因此將原先規劃五倍券民眾須先支付1000元，由政府全額負擔。

行政院16日邀民進黨立委討論五倍券政策，國民黨立委在行政院大門前召開記者會，訴求紓困發現金、防疫要疫苗，警方出動大批警力在門口結成人牆維安。

行政院擬發振興五倍券促進內需消費，外界關注振興五倍券何時定案、上路。行政院長蘇貞昌12日曾邀集民進黨立法院黨團幹部商討振興五倍券議題，今天上午9時則邀集民進黨立法院黨團全體成員召開行政立法協調會議，討論振興五倍券相關規劃事宜。

行政院發言人羅秉成會後轉述，上午共有45名執政黨立委報名出席，歷時約兩個小時，發言踴躍，一致支持政院規劃的振興五倍券方案。

羅秉成說，蘇貞昌聽取現場約30名立委發表意見後，感謝立委的指教與建言，也特別感謝立委在第一線蒐集基層民眾的意見，並積極替行政團隊說明相關政策的辛勞，行政團隊會彙整立委的相關意見，持續做為規劃振興五倍券的政策參考，並依照相關程序規定，完成振興方案各項行政作業的規劃，儘速向民眾完整說明及報告。

蘇貞昌指出，5月中遇到變種病毒疫情，許多產業都受到衝擊，因此政府展開紓困4.0，已超過900萬人領取現金，加上其他各項紓困措施，這段期間已有1000多萬人次獲得各種政府的紓困。

蘇貞昌說，目前在防疫團隊及全民努力下，疫情穩定趨緩，未來各項管制可望再鬆綁，為及早準備進入刺激內需消費的振興階段，行政院已初步規劃振興政策方案。

蘇貞昌表示，經過上午與民進黨團立委共同討論後，做成兩項結論:

第一，因應疫情穩定，為短期刺激國內消費，讓這波受疫情衝擊的餐飲業、旅宿業、攤商與小店家等業者能夠即時受惠，政府將在疫情穩定可控的前提下，儘速發放「振興五倍券」。

第二，今年全年經濟成長率預估上修為5.88%，可望創11年新高，基於經濟成長成果應讓全民共享，並減省將新台幣1000元發放給1000多萬人的行政成本，因此將原先規劃五倍券民眾須支付的1000元，由政府全額負擔。

另外，過去因店家習慣以紙本券加碼，為提高數位券使用率，政院官員表示，希望設計一個能夠辨識的數位方式，讓選擇數位綁定的消費者，也能使用到店家的加碼。

政院官員說，會中也有立委建議，維持去年各部會加碼發放藝FUN券、動滋券、農遊券與客庄旅遊券等數位券。

行政院擬發振興五倍券促進內需消費，行政院長蘇貞昌日前拍板，朝全民免費獲取五倍券方向規劃。

民進黨立法院黨團總召柯建銘會後受訪時表示，政院在思考小商家如何能受惠、使用者如何更方便，推出時間應在10月初，但要考量疫苗覆蓋率，使用期限則沒有定案。

柯建銘說，行政院接受各方意見後所做出的改變是確定的，黨團成員也針對小額券、使用期限等問題提出討論，行政院也仔細聽，是政策形成很好的模式。立法院即將開議，要面對很多議題，行政、立法在這模式下，很多事情可以做得更好。

柯建銘表示，行政院在思考小商家如何能受惠、使用者如何更方便，政策推出時間希望越早越好，現在振興是很重要的，但上路的時間要考慮到疫苗覆蓋率。媒體詢問，10月初可能嗎？他說，「應該是這樣」，至於使用期間則沒有定案，但大家希望能有期限、也不能過短。

柯建銘說，振興五倍券和過去消費券「是截然不同的概念」，蘇貞昌從疫情、疫苗、紓困、振興，以及現在經濟發展，都有綜合考量，共同做出決定就是這次最大共識。

另外，國民黨立法院黨團主張要發現金，柯建銘表示，政黨間對政策有不同看法都可以接受，政策是執政黨要負責，政黨間互相攻防時有所聞，只要行政立法一致，執政就要負責，這是政黨政治。

媒體詢問，民眾不用出新台幣1000元換五倍券，是否要改名？柯建銘說，基本上應該就是「振興五倍券」這樣的概念。

民進黨團書記長羅致政會後受訪轉述表示，今天出席的除了蘇貞昌外，還有行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花和行政院主計總處主計長朱澤民。

羅致政提到，會中有立委提到，去年不少大企業或賣場推出振興券加碼措施，但許多小商家的行銷費用不如大企業，建議今天政府發振興券時要照顧小商家。

羅致政轉述，經濟部長王美花會中提及，這次數位振興券會比去年更方便，並規劃推出「家戶綁定」作法，讓一家人的振興券能夠集中在同一個帳戶或使用者。

民進黨團幹事長劉世芳說，會中多位立委提到小面額振興券，並建議將現行實聯制加入數位錢包功能。

羅致政表示，振興五倍券的預算會送來立法院審議，但因為行政院預計10月發行，而立法院9月就展開新會期，民進黨團期望先審查完振興五倍券預算，再開始施政總質詢，但仍待討論。

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