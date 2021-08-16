「台語溯源 歡迎指正!」再談「亞努斯字」

本文是筆者先前拙作《漢文裡的「亞努斯字」》【註1】的續篇。亞努斯(Janus)是羅馬神話裡的「門神」(god of gates)，祂有兩個面孔，一個朝前，一個朝後，可以同時「瞻前顧後」。由於「前」與「後」是兩個相反的概念，因此引申出來，「亞努斯」可以用來象徵任何同時具有兩個相反概念的東西。因此，同時具有兩個相反意思的字，我們就稱之為「亞努斯字」(Janus words)。

在本文中，筆者陸續提出幾個常見的「亞努斯字」：

一、 「儂」－－台語音：lâng，或「ㄌㄤˇ」。根據古籍《正韻》的解釋：「儂，音農，俗謂『我』為儂。」也就是說，「儂」就是「我」的意思。例如：

問：「汝(lí)今年幾歲？」

答：「儂(lâng)今年18歲啦！」【註2】

這裡的「儂」就是指第一人稱的「我」。

另外，「儂」還可以指「他」。古籍《正字通》說：「儂，『他』也」。例如：

甲：「伊(他)看起來真有派頭喔！」

乙：「是啊，儂(lâng)是大頭家哩！」【註3】

這裡的「儂」就是指第三人稱的「他」。

綜上所述，「儂」這個字可以指「我」，也可以指「他」。在人與人的對話當中，「我」跟「他」是兩個相對的概念，因此「儂」這個字可說是一個「亞努斯字」。

不僅如此，「儂」這個字很奇怪，它不但可以指「我」和「他」，還可以指第二人稱的「你」；記得曾經有一首歌曲的歌名就叫做《你儂我儂》－－其中第一個「儂」是指「我」，而第二個「儂」是指「你」。因此「你儂我儂」就是「你我，我你」，也就是「你中有我，我中有你」的意思。

可見，隨著前後文的變化，「儂」(lâng)可以作為你、我、他等任何一個人的代名詞；難怪台語的「人」字(發音：jîn)常常說成「儂」(lâng)。例如，「大人」的台語是「大儂」(發音：toā-lâng，此處 t =ㄉ)；「好人」的台語是「好儂」(發音：hó-lâng，此處 o =ㄜ)。

又，在某些地方，台語稱「婦人」為「婦人儂」(發音：hū-jîn-lâng)；很顯然，其中的「儂」與它前面的「人」字同義，是個贅字。

二、 「敢」－－台語音：「kám」(此處 k =ㄍ)。在漢文裡，「敢」有兩個相反的意思：

其一，根據古籍《廣韻》的解釋：「敢，『勇』也。」因此有了「勇敢」一詞(台語音：「ióng-kám」)。

其二，根據另一古籍《增韻》的解釋：「敢，『忍為』也。」『忍為』就是「不敢放肆」的意思。《康熙字典》也說：「凡言『敢』者，皆是以卑觸尊，不自明之意。」也就是說，如果在講話時用了『敢』這個字，就隱含講話的人以位卑者自謙，而將對方視為位尊者之意。

尤其在台語裡，經常在問句中使用「敢」(kám)這個字，表達說話者的自謙。例如：

「汝(lí)敢(kám)是張先生？」【註4】

這樣說，無形中就有以對方為尊的意思。

綜上所述，『敢』這個字有「勇敢」的強勢意涵，也有「忍為」的自謙意涵，因此可以歸類為「亞努斯字」無疑。

三、 「普羅」－－其實這是英文「pro」的音譯。廣義來講，任何以「pro-」為字首的英文字都有可能簡稱為「pro」－－這個字首先由日語翻譯成「プロ」(發音：pu-ro)，然後轉譯成漢字「普羅」(台語音：ㄆㄨ ㄌㄛ˙)－－但實際上只有極少數幾個字被公認為「普羅」的字源。下面是最常被當作「普羅」的字源的兩個英文字：

一個是「professionals」(職業級的人)，例如職業級的高爾夫球員就可被稱為「普羅」；這些人可說是高爾夫球領域裡的頂尖高手。引申出來，「普羅」可用來泛指社會上各領域中的菁英分子。

另一個是「proletarians」；在古羅馬時代，「proletarians」是指無土地、無財產，只靠原始的勞力維生的基層公民，即目前所謂的「普羅大眾」。

綜上所述，「普羅」一方面可指社會上的高階菁英，另一方面也可指低階之非菁英。也就是說，「普羅」可以用來代表社會地位相反的兩種人，因此它應該也是一個「亞努斯字」。

【註1】前文《漢文裡的「亞努斯字」》

【註2】依據台語轉音的規則，此處的「儂」應由本來的第5音「lâng」轉為第7音「lāng」。

【註3】同上。

【註4】依據台語轉音的規則，此處的「敢」應由本來的第2音「kám」(此處k =ㄍ)轉為第1音「kam」。