台灣8/16 新增8例本土主要集中新北市、零死亡

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為8例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之8例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為3例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月10日至8月15日。

個案分布為新北市6例、臺北市及桃園市各1例；其中6例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月14日累計公布14,644位確診個案中，已有13,178人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.0%。



指揮中心說明，今日新增2例境外移入個案中，案15965為本國籍10多歲女性，已接種COVID-19疫苗，8月2日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，8月14日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者2人，列居家隔離。

案15972為迦納籍30多歲男性，長期居住於臺灣，無接種COVID-19疫苗，今年3月前往迦納，8月1日自迦納返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，8月15日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診；由於個案在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



指揮中心統計，截至目前國內累計15,862例新冠確診，分別為1,332例境外移入，14,477例本土病例，累計死亡病例821起。