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塔利班時隔20年重掌政權 拜登撤軍阿富汗遭批「災難」

阿富汗總統出逃國外美國大使急撤離，塔利班入主總統府將建國

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/16 12:29
 美國總統拜登執行撤軍阿富汗，被批為災難。

 美國總統拜登執行撤軍阿富汗，被批為災難。

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）隨著美國總統拜登宣布8月31日結束美軍在阿富汗任務，伊斯蘭武裝組織塔利班土捲土重來，15日已控制首都喀布爾（Kabul），阿富汗總統甘尼出逃，美國大使也傳將於72小時內撤離。美國智庫界痛批拜登執行川普撤軍策略是「災難」。

路透社報導，15日塔利班（Taliban）兵臨首都時，現任阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）出逃國外，並於今（16）日凌晨在臉書上表示，出逃是一個「艱難的抉擇」，不願因自身而讓塔利班對喀布爾600萬人口行血腥襲擊，所以決定離開。

「塔利班用他們的劍和槍贏得勝利」，甘尼也要求塔利班應負起保護同胞尊嚴、財產以及捍衛阿富汗名聲與榮譽的責任。

據消息人士指出，阿富汗政府和塔利班今日於卡達會面商討政權轉移，據悉美國官員將會參與其中。

半島電視台報導，在甘尼離開總統府一小時後，塔利班進入總統府。該組織政治辦公室發言人納伊姆 （Mohammad Naeem）表示，戰爭已經結束，將統治和政權形式很快就會明朗化，並表明不會攻擊外交機構或其任何總部，並保證將為公民和外交使團提供安全保障。

此外，納伊姆也表示，塔利班政權不希望孤立，呼籲與國際設建立和平關係。該組織官員亦表示，將很快在喀布爾總統府宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國。

深陷戰爭20年 美國對阿富汗策略成僵局

2001年恐怖蓋達組織（al-Qaeda） 對美國發動911恐怖攻擊，美國舉兵對庇護蓋達首領賓拉登（Osama bin Laden） 的阿富汗發動反恐戰爭，推翻血腥政權塔里班，隨後這場戰爭陷入膠著。

儘管美國於2011年擊斃賓拉登，逐漸減少駐守當地的美軍，北約組織也結束戰鬥任務，然而隨著塔利班勢力擴張，阿富汗情勢逐漸惡化美國又再度增兵。2020年，川普政府與塔利班簽署和平協議，並逐漸撤離駐守軍隊人數。

2020年拜登 （Joe Biden）上台以後宣延續川普的撤軍策略，將於阿富汗戰爭20周年前結束這場曠日廢時的戰爭，近日又表示將於8月底前撤回所有駐守美軍。然而，拜登的「執行撤軍」卻導致塔利班自今年5月開始發動一連串攻擊行動，阿富汗政府被步步逼近但無力抵擋，儘管阿富汗衝突升級，拜登並未指示延後撤軍期限。

8月15日塔利班控制首都喀布爾，而消息指出，美國所做的僅是72小時內，撤離美國駐喀布爾的所有使館人員。

延續川普撤軍策略 拜登遭批「選擇災難」

美國智庫界的多數立場指摘拜登在「執行」阿富汗撤軍是一場大災難。美國知名專欄作家雷克（Eli Lake）推文表示，很多人認為拜登只是在追隨川普的決定。然而，川普與塔利班的談判是一種恥辱。拜登沒有義務遵守協議，(因為)塔利班沒有遵守承諾。

「我認為拜登不應該延續前任的錯誤...現在在阿富汗所發生恐怖事情是拜登的選擇造成的。在僵局與災難之間，他選了災難，」雷克評論道。

哈佛大學貝爾弗科學與國際事務中心研究員卡普蘭 （MorganLKaplan）也推文表示，「無論人們如何看待阿富汗撤軍決定，這個政府的政策執行是災難性的。｣

CNN、BBC華爾街日報等媒體也發布系列專題報導，探討為何美國國防部五角大廈20多年來在阿富汗豪擲數以十億計美元卻如同打水漂，美軍協助打造的阿富汗部隊對上塔利班卻不堪一擊。
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拜登

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