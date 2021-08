塔利班時隔20年重掌政權 拜登撤軍阿富汗遭批「災難」

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)隨著美國總統拜登宣布8月31日結束美軍在阿富汗任務,伊斯蘭武裝組織塔利班土捲土重來,15日已控制首都喀布爾(Kabul),阿富汗總統甘尼出逃,美國大使也傳將於72小時內撤離。美國智庫界痛批拜登執行川普撤軍策略是「災難」。

路透社報導,15日塔利班(Taliban)兵臨首都時,現任阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)出逃國外,並於今(16)日凌晨在臉書上表示,出逃是一個「艱難的抉擇」,不願因自身而讓塔利班對喀布爾600萬人口行血腥襲擊,所以決定離開。

「塔利班用他們的劍和槍贏得勝利」,甘尼也要求塔利班應負起保護同胞尊嚴、財產以及捍衛阿富汗名聲與榮譽的責任。

據消息人士指出,阿富汗政府和塔利班今日於卡達會面商討政權轉移,據悉美國官員將會參與其中。

半島電視台報導,在甘尼離開總統府一小時後,塔利班進入總統府。該組織政治辦公室發言人納伊姆 (Mohammad Naeem)表示,戰爭已經結束,將統治和政權形式很快就會明朗化,並表明不會攻擊外交機構或其任何總部,並保證將為公民和外交使團提供安全保障。

此外,納伊姆也表示,塔利班政權不希望孤立,呼籲與國際設建立和平關係。該組織官員亦表示,將很快在喀布爾總統府宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國。

深陷戰爭20年 美國對阿富汗策略成僵局

2001年恐怖蓋達組織(al-Qaeda) 對美國發動911恐怖攻擊,美國舉兵對庇護蓋達首領賓拉登(Osama bin Laden) 的阿富汗發動反恐戰爭,推翻血腥政權塔里班,隨後這場戰爭陷入膠著。

儘管美國於2011年擊斃賓拉登,逐漸減少駐守當地的美軍,北約組織也結束戰鬥任務,然而隨著塔利班勢力擴張,阿富汗情勢逐漸惡化美國又再度增兵。2020年,川普政府與塔利班簽署和平協議,並逐漸撤離駐守軍隊人數。

2020年拜登 (Joe Biden)上台以後宣延續川普的撤軍策略,將於阿富汗戰爭20周年前結束這場曠日廢時的戰爭,近日又表示將於8月底前撤回所有駐守美軍。然而,拜登的「執行撤軍」卻導致塔利班自今年5月開始發動一連串攻擊行動,阿富汗政府被步步逼近但無力抵擋,儘管阿富汗衝突升級,拜登並未指示延後撤軍期限。

8月15日塔利班控制首都喀布爾,而消息指出,美國所做的僅是72小時內,撤離美國駐喀布爾的所有使館人員。

延續川普撤軍策略 拜登遭批「選擇災難」

美國智庫界的多數立場指摘拜登在「執行」阿富汗撤軍是一場大災難。美國知名專欄作家雷克(Eli Lake)推文表示,很多人認為拜登只是在追隨川普的決定。然而,川普與塔利班的談判是一種恥辱。拜登沒有義務遵守協議,(因為)塔利班沒有遵守承諾。

「我認為拜登不應該延續前任的錯誤...現在在阿富汗所發生恐怖事情是拜登的選擇造成的。在僵局與災難之間,他選了災難,」雷克評論道。

I remain truly stunned at how many people are unable (or unwilling) to distinguish between the assessment of a policy decision and that policy’s implementation.



Regardless of what one thinks of the #Afghanishtan〔錯誤字元無法儲存〕〔錯誤字元無法儲存〕 withdrawal decision, this Admin’s implementation is catastrophic.