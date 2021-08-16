國民黨16日上午在行政院前舉行「紓困發現金」記者會就，黨籍立委舉看板、呼口號並在現場揮灑玩具紙鈔，要求政府發放現金紓困。中央社 國民黨16日上午在行政院前舉行「紓困發現金」記者會就，黨籍立委舉看板、呼口號並在現場揮灑玩具紙鈔，要求政府發放現金紓困。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）外界關注振興五倍券推動，行政院今天(16日) 上午邀集全體民進黨立委召開行政立法協調會報商討。國民黨主席江啟臣則和黨籍立委在行政院大門前召開記者會，訴求紓困發現金、防疫要疫苗，並撒玩具鈔抗議。

國民黨16日上午在行政院前舉行「紓困發現金」記者會，國民黨立委搬來玩具紙鈔擺放在行政院門口，要求政府苦民所苦、發現金紓困。中央社

國民黨立委要求一起拜會行政院長蘇貞昌，行政院方面則盼先派幾位代表及先會見行政院副院長沈榮津，但遭拒絕。

江啟臣說，「我們是民意，不是暴力；民進黨有了權力，就忘了民意。」他表示，如果蘇貞昌的行政立法協調會報只與民進黨立委開會、只是民進黨的行政立法協調會報，就應該去民進黨黨部召開，而不是在行政院召開。

江啟臣也要求，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中應為防疫不力立即下台。

國民黨團書記長陳玉珍批評，國民黨立委到行政院表達人民心聲，卻面對大批警力、層層拒馬包圍，把在野黨視為洪水猛獸，這個政府已不願再聆聽人民心聲。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰帶領國民黨立委高喊「發現金」、「要疫苗」。他說，「要陽光、不要黑箱」。

國民黨立委蔣萬安批評政府紓困振興政策，他說，行政院是現代版的晉惠帝「何不食肉糜」，不知民間疾苦，所以在野黨立委要告訴蘇貞昌，「新台幣才是振興券」。

另一方面時代力量立法院黨團今天則指出，今年疫情衝擊以內需產業為主，政府應普發新台幣5000元現金，這對許多領不到紓困的民眾是即時雨；在振興經濟上，政府可發放特定產業數位振興券。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華上午召開「紓困普發現金五千，發券振興特定產業」線上記者會。

陳椒華指出，前總統馬英九2008年發放消費券時，民進黨主張發現金，包括時任民進黨主席的總統蔡英文等人，都曾表達贊成發現金的言論。

她說，時力認為，當時支持發現金的主張，現在也適用，政府應視疫情狀況適時發放5000元現金，這對許多領不到紓困的民眾是即時雨，能陪伴他們度過難關。

陳椒華指出，政府還需評估各產業在疫情下受到的衝擊，參照去年的藝Fun券、農遊券、動滋券等經驗，透過各部會規畫，發放特定產業的振興券。

她認為，去年使用數位票券也有不錯的效果，今年應持續以加強數位轉型，但可規畫少數實體票券，以照顧高齡者或資訊弱勢族群權益。

邱顯智表示，台灣去年疫情控制得宜，受衝擊產業以觀光與外銷導向的業別為主；但今年5月疫情升溫，內需產業受嚴重衝擊，加上正值畢業季，6月份失業率創下10年來新高。

他指出，政府去年三倍券花費約22.65億元在印刷費等成本，五倍券恐怕成本更高，這些成本卻無法對底層勞工帶來經濟效益。

台灣行政院長蘇貞昌和綠委協商振興券•藍委灑玩具鈔抗議 時力主張普發現金紓困•搭配特定產業振興券