〈財經主筆室〉Delta變異株病毒大爆發 台灣疫情趨穩成資金避風港？

台股上周五大跌237.83點，大盤指數應聲跌破萬7，16日加權指數更一舉跌破半年線。雖然外資及中資上周五單日賣超台股236.81億元，惟累計8月份仍小 幅買超71.18億元，是連續3個月賣超台股後轉賣為買。 專家認為，Delta變異株病毒大爆發， 目前多數國家病例發生率都在上升，台灣卻已經開始下降， 只要台灣繼續維持相對偏低的COVID-19發生率與死亡率， 台股可望受惠於疫情趨穩，反成為國際資金避險的避風港。

「股神」巴菲特，日前在接受媒體採訪時曾表示， 疫情對經濟的影響尚未結束，且「不可預測性很高」。巴菲特稱， 他在疫情大流行中，學到的教訓是，「 世界對必然會發生的緊急狀況準備不足，人們所知道的， 並不如他們所認為的多。」

根據彭博每個月發布的全球新冠疫情抗疫韌性排名，台灣自從5月疫 情爆發未能及時得到控制，以及疫苗接種率僅0.6％ 等項目被扣分後，從4月第5名跌出10名外，下滑至5月的第15 名，在6月28日公布的排名中，台灣在53個主要經濟體中更是一 口氣下跌至第44名，於53個國家中成了倒數10名，排名甚至落 後伊拉克、奈及利亞、越南、泰國、巴西、伊朗及南非等國。

根據巴菲特的說法，疫情對經濟的影響力絕對不可忽視。 這也就說明為何外資自6月轉淨匯出19.14億美元後，7月擴大 匯出力道達35.18億美元（約新台幣977.55億元）， 再創今年單月匯出金額新高，連續2個月合計匯出約新台幣1, 510億元。連證期局官員也承認，市場擔憂疫情反彈， 外資對台股態度也偏向保守謹慎，避險氣氛趨濃， 因此有賣超與淨匯出的情況。

但6月中旬後，多數國家的確診率都在上升，台灣卻已經開始下降， 中央疫情指揮中心在5月15日宣布雙北地區進入三級警戒， 緊接著全國進入三級警戒，直到7月27日才會降為二級警戒， 但彭博最新發佈的全球新冠疫情抗疫韌性排名，台灣7月已上升4個 名次來到第40名。

尤其最近在周邊國家變種病毒疫情升溫， 紛紛採取更嚴格管制措施之際，台灣目前疫情卻能夠逐漸趨緩， 還能在適度的防疫措施下開放民眾在餐廳用餐、過情人節， 在疫苗施打人數比例逐漸拉升達到四成左右（第一劑）， 且每天確診人數都維持低數字情況下，估計8月的最新排名應該有很 大的進步空間，台灣可望重新恢復防疫典範的地位。

證交所統計，從8月1日至13日為止，本月外資及中資(不含外資 自營商)買超台股金額為71.18億元，買超金額雖然不算很大， 但卻是從5月台灣疫情邁入3級警戒後，外資及陸資在5月賣超台股 590.13億元、6月賣超510.37億元、7月賣超1220 .98億元，連續3個月賣超後出現買超，台灣疫情逐漸穩定後， 似乎也直接反映在外資持有台股的信心。

根據統計，最近四年台灣上市公司現金股息配發率高達七成以上， 預估今年台股平均股息殖利率約高達4%以上， 不但高於全球平均水準，在亞股中亦高居第一， 在全世界超低利率的時代下， 具備高殖利率的台股本來就具備一定程度吸引力， 而最近國際疫情再度升溫，亞洲地區各個國家如日本、南韓、中國、 馬來西亞、印尼、菲律賓、越南及泰國等疫情均告轉趨嚴重， 台灣目前疫情卻相對穩定，反倒成為國際資金最佳的避風港。

2020年上市櫃公司整體獲利達2.48兆元創歷史新高， 配發的現金股利高達1.54兆元，以外資持股市值比重達四成， 估計外資今年領取現金股利高達近6,000億元，較去年5, 154億元增幅逾13%，7、8月是台股傳統除權息旺季， 股息大概在一個月後入帳，8、9月台股就進入股息密集發放期， 高達1.54兆元的現金股息（含6,000億外資股息）若能夠留 存在台灣，可望能為台股添加多頭動能。