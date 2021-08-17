〈財經主筆室〉Delta變異株病毒大爆發 台灣疫情趨穩成資金避風港？

台股震盪逾260點 力守16000點關卡
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(來源 中央社)
台股上周五大跌237.83點，大盤指數應聲跌破萬7，16日加權指數更一舉跌破半年線。雖然外資及中資上周五單日賣超台股236.81億元，惟累計8月份仍小幅買超71.18億元，是連續3個月賣超台股後轉賣為買。專家認為，Delta變異株病毒大爆發，目前多數國家病例發生率都在上升，台灣卻已經開始下降，只要台灣繼續維持相對偏低的COVID-19發生率與死亡率，台股可望受惠於疫情趨穩，反成為國際資金避險的避風港。
「股神」巴菲特，日前在接受媒體採訪時曾表示，疫情對經濟的影響尚未結束，且「不可預測性很高」。巴菲特稱，他在疫情大流行中，學到的教訓是，「世界對必然會發生的緊急狀況準備不足，人們所知道的，並不如他們所認為的多。」
根據彭博每個月發布的全球新冠疫情抗疫韌性排名，台灣自從5月疫情爆發未能及時得到控制，以及疫苗接種率僅0.6％等項目被扣分後，從4月第5名跌出10名外，下滑至5月的第15名，在6月28日公布的排名中，台灣在53個主要經濟體中更是一口氣下跌至第44名，於53個國家中成了倒數10名，排名甚至落後伊拉克、奈及利亞、越南、泰國、巴西、伊朗及南非等國。
根據巴菲特的說法，疫情對經濟的影響力絕對不可忽視。這也就說明為何外資自6月轉淨匯出19.14億美元後，7月擴大匯出力道達35.18億美元（約新台幣977.55億元），再創今年單月匯出金額新高，連續2個月合計匯出約新台幣1,510億元。連證期局官員也承認，市場擔憂疫情反彈，外資對台股態度也偏向保守謹慎，避險氣氛趨濃，因此有賣超與淨匯出的情況。
但6月中旬後，多數國家的確診率都在上升，台灣卻已經開始下降，中央疫情指揮中心在5月15日宣布雙北地區進入三級警戒，緊接著全國進入三級警戒，直到7月27日才會降為二級警戒，但彭博最新發佈的全球新冠疫情抗疫韌性排名，台灣7月已上升4個名次來到第40名。
尤其最近在周邊國家變種病毒疫情升溫，紛紛採取更嚴格管制措施之際，台灣目前疫情卻能夠逐漸趨緩，還能在適度的防疫措施下開放民眾在餐廳用餐、過情人節，在疫苗施打人數比例逐漸拉升達到四成左右（第一劑），且每天確診人數都維持低數字情況下，估計8月的最新排名應該有很大的進步空間，台灣可望重新恢復防疫典範的地位。
證交所統計，從8月1日至13日為止，本月外資及中資(不含外資自營商)買超台股金額為71.18億元，買超金額雖然不算很大，但卻是從5月台灣疫情邁入3級警戒後，外資及陸資在5月賣超台股590.13億元、6月賣超510.37億元、7月賣超1220.98億元，連續3個月賣超後出現買超，台灣疫情逐漸穩定後，似乎也直接反映在外資持有台股的信心。
根據統計，最近四年台灣上市公司現金股息配發率高達七成以上，預估今年台股平均股息殖利率約高達4%以上，不但高於全球平均水準，在亞股中亦高居第一，在全世界超低利率的時代下，具備高殖利率的台股本來就具備一定程度吸引力，而最近國際疫情再度升溫，亞洲地區各個國家如日本、南韓、中國、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南及泰國等疫情均告轉趨嚴重，台灣目前疫情卻相對穩定，反倒成為國際資金最佳的避風港。
2020年上市櫃公司整體獲利達2.48兆元創歷史新高，配發的現金股利高達1.54兆元，以外資持股市值比重達四成，估計外資今年領取現金股利高達近6,000億元，較去年5,154億元增幅逾13%，7、8月是台股傳統除權息旺季，股息大概在一個月後入帳，8、9月台股就進入股息密集發放期，高達1.54兆元的現金股息（含6,000億外資股息）若能夠留存在台灣，可望能為台股添加多頭動能。