Google亞洲超高速海底光纖電纜•連結台灣日本等地　中華電信也投資•估2024年啟用

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）Google今天 (16日) 宣布全新的海底電纜Apricot將連接日本、關島、菲律賓、台灣、新加坡及印尼，預計在2024年啟用，可大幅提升Google Cloud和數位服務的彈性。

另一方面中華電信(2412)今天也發布新聞稿, 宣布與APRICOT聯盟會員共同簽訂協議，將建造一條超高速海底光纖電纜，連接台灣、日本、新加坡、印尼、菲律賓和關島等地區。

圖/Google Cloud

這條總長約12,000公里的APRICOT海纜，將採用最新海纜傳輸科技及全新路由，預計2024年完工啟用後，可以提供超過190Tbps的總容量，為未來5G行動寬頻、物聯網、人工智慧、虛擬實境、雲端服務與遠距視訊等打造更高速穩定的網路服務品質。

中華電信於2020年帶領台灣邁入5G時代，目前的成長速度超乎預期，預估未來2~3年5G的各類服務將更趨於成熟，並帶動整體需求面大幅成長。運用投資新海纜取得之超大頻寬承載能力，將可充分展現5G高速率、低延遲、大連結的網路服務特性，為中華電信在亞太地區的跨國電信業務合作，奠定深厚的基石，並進一步推升台灣在區域市場的重要地位。

中華電信作為台灣和全球領先的資通信科技服務提供商，一直致力於為全球客戶提供最好的數據和通信服務。為提升台灣的國際網路安全，強化與周邊國家與重要電信市場的連結，積極布局亞太地區國際海纜建設。近期已有亞太直達海纜(APG, 2016年)和新橫太平洋海纜(NCP, 2018年)陸續於頭城海纜站啟用。

現有東南亞日本二號(SJC2)海纜正積極建設中，預計可於明(2022)年完工，其於淡水及枋山雙登陸的規劃，將有效降低單一海纜站事故風險。

這次中華電信再投資APRICOT海纜，並改走菲律賓東側，穿越印尼海域直達新加坡的全新路由，將再進一步提升海纜路由分散度，強化台灣連外頻寬安全，讓海纜解決方案更為多樣化，業務發展布局更為完整。

關於APRICOT海纜的策略優勢，中華電信國際分公司總經理吳學蘭強調：「APRICOT海纜全新的路由設計，未來將可與APG、SJC2海纜經香港、越南、泰國的路由形成更完整的東南亞國際海纜環路。我們將持續建構以環太平洋與環東南亞所構成的亞太海纜雙環，以完整海纜路由與分散，發揮雙環軸心優勢，深化國際電信服務布局，滿足客戶需求。」

Apricot是Google全球海底電纜投資計畫中的最新項目，其他項目包括Google 出資興建的Curie、Dunant 、Equiano、Firmina和Grace Hopper，以及Google與其他企業合作鋪設的JGA、INDIGO和Havfrue。

目前Google已在全球投資18條海底電纜、27個雲端區域（Cloud Region）以及82個雲端可用區（Cloud Zone）。

Google全球網路副總裁科利（Bikash Koley）在官方部落格發文指出，今年初Google宣布連接美國、新加坡、關島與印尼的Echo海底電纜。

最新的Apricot將和Echo構成互相連結與支援的海纜系統，在亞洲提供多條出入通道，包括貫穿南亞的專屬路徑，為網路用戶大幅提升Google Cloud和數位服務的彈性。

科利說，這兩條電纜的建立將為亞洲企業與新創公司帶來更低的延遲性、更充裕的頻寬，並讓東南亞、北亞與美國之間的網路連結更穩定、具備彈性。

科利進一步表示，這類型的網路基礎建設投資，能對區域經濟活動帶來具體的正面影響與貢獻。

例如2010 年到2019年間，研調機構Analysys Mason針對Google在亞太地區的網路基礎建設投資進行一項研究，發現Google在亞太區這10年期間投入的網路基礎建設，已為此區域的國內生產毛額（GDP）總值增加4300億美元（約新台幣12兆元），並額外創造110萬個工作機會。

圖/Google台灣 官方部落格