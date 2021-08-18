〈時評〉馬英九們「站錯邊」回憶錄

人生，不論自願或被迫，常常有需要「選邊站」的時刻。在強者、弱者，勝者、敗者，富者、貧者，贊成、反對，享受、犧牲，感性、理性，正義、邪惡，堅持、妥協之間，要選那邊站？要站在當權者的高牆，還是抗爭者的雞蛋那邊？

簡單的二選一，有時還真是難以抉擇，一如莎士比亞在「哈姆雷特」一劇說的To be, or not to be, that is the question!

有些選邊站，純屬個人好惡權利，談不上對或錯；像有人選擇走入婚姻，有人當不婚族，就是如此。

有些選邊站，因為牽涉到普世價值，就不屬個人好惡權利而有對錯之分。諸如：

在黨禁、報禁的戒嚴年代，有些人加入專制獨裁的共犯結構當狐假虎威的打手，甚至於位居要津；在海外留學生為台灣的自由民主吶喊的年代，有些人站在殖民獨裁者那邊，當起打小報告、製造黑名單的校園間諜──這些人，當然是站在邪惡錯誤的一邊！

台灣，在走出蔣介石、蔣經國父子家天下的民主化過程中，有些人一直站在「萬年老表」那邊，反對廢國大、反對立委全面改選；節節敗退後，代表人物馬英九更轉換陣地，反對全民直選總統、主張委任直選（諷刺的是，馬先生後來不但興沖沖參加直選總統，還濫竽了兩任八年）！再度吃鱉後，此人又站在民主浪潮的對立面，污名化公投是像文革的毒蛇猛獸（現在，馬英九們卻一再丟出公投的議題，還試圖透過公投讓核四死灰復燃）！反民主數十年如一日的這些人，當然是站在錯誤的一邊！

有些人站在九二共識、一中各表那邊，實則，中國從九二共識只有一中、沒有各表，變成九二共識就是一國兩制，但在香港慘遭中國毒手後，再變成九二共識就是一國一制，證明了，站在九二共識、一中各表那邊的，當然是站在騙人錯誤的一邊！

十四年來，讓台灣進入從容舒適一日生活圈、已然國人日常的高鐵，是某些逢台必反者當初譏諷的破銅爛鐵；這些人及其同夥，現在又因試圖引進中國製疫苗無法得逞而猛扯國產高端疫苗後腿，污名化、醜化、自己說不不夠，還呼籲社會大眾拒打高端！這些人，該不會又重演唱衰高鐵在先、踴躍搭乘在後，批AZ在先、特權打AZ在後的歷史吧？

（作者為新竹教育大學退休副教授）