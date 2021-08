〈時評〉馬英九們「站錯邊」回憶錄

人生,不論自願或被迫,常常有需要「選邊站」的時刻。在強者、弱者,勝者、敗者,富者、貧者,贊成、反對,享受、犧牲,感性、理性,正義、邪惡,堅持、妥協之間,要選那邊站?要站在當權者的高牆,還是抗爭者的雞蛋那邊?

簡單的二選一,有時還真是難以抉擇,一如莎士比亞在「哈姆雷特」一劇說的To be, or not to be, that is the question!

有些選邊站,純屬個人好惡權利,談不上對或錯;像有人選擇走入婚姻,有人當不婚族,就是如此。

有些選邊站,因為牽涉到普世價值,就不屬個人好惡權利而有對錯之分。諸如:

在黨禁、報禁的戒嚴年代,有些人加入專制獨裁的共犯結構當狐假虎威的打手,甚至於位居要津;在海外留學生為台灣的自由民主吶喊的年代,有些人站在殖民獨裁者那邊,當起打小報告、製造黑名單的校園間諜──這些人,當然是站在邪惡錯誤的一邊!

台灣,在走出蔣介石、蔣經國父子家天下的民主化過程中,有些人一直站在「萬年老表」那邊,反對廢國大、反對立委全面改選;節節敗退後,代表人物馬英九更轉換陣地,反對全民直選總統、主張委任直選(諷刺的是,馬先生後來不但興沖沖參加直選總統,還濫竽了兩任八年)!再度吃鱉後,此人又站在民主浪潮的對立面,污名化公投是像文革的毒蛇猛獸(現在,馬英九們卻一再丟出公投的議題,還試圖透過公投讓核四死灰復燃)!反民主數十年如一日的這些人,當然是站在錯誤的一邊!

有些人站在九二共識、一中各表那邊,實則,中國從九二共識只有一中、沒有各表,變成九二共識就是一國兩制,但在香港慘遭中國毒手後,再變成九二共識就是一國一制,證明了,站在九二共識、一中各表那邊的,當然是站在騙人錯誤的一邊!

十四年來,讓台灣進入從容舒適一日生活圈、已然國人日常的高鐵,是某些逢台必反者當初譏諷的破銅爛鐵;這些人及其同夥,現在又因試圖引進中國製疫苗無法得逞而猛扯國產高端疫苗後腿,污名化、醜化、自己說不不夠,還呼籲社會大眾拒打高端!這些人,該不會又重演唱衰高鐵在先、踴躍搭乘在後,批AZ在先、特權打AZ在後的歷史吧?

(作者為新竹教育大學退休副教授)