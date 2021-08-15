全台疫苗荒！不只AZ、莫德納量少 陳時中：60萬劑高端不一定能全數過驗

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）雙北地區日前為全台疫情熱區，近期反應已無疫苗可打，各縣市鬧疫苗荒之際，指揮官陳時中今（15日）指出，由於國產高端疫苗檢驗標準嚴格，因此最近送驗的60萬劑最終能供施打的數量可能將比預期還少。

指揮中心指揮官陳時中今在中央流行疫情指揮中心記者會中回覆記者提問，表示日前推估高端疫苗可提供60萬劑接種，主因是現在已有多批高端疫苗正送驗中，但檢驗標準嚴格，通過後才能提供民眾接種，無法保證檢驗一定會通過。

根據指揮中心，公費疫苗預約平台第6輪自8月16日上午10時開放預約，施打期間預計自8月23日至8月29日。此輪預期開放60萬至80萬劑高端疫苗供接種，但現階段僅有35萬劑高端疫苗完成檢驗封緘放行。

然而現在國內疫苗量吃緊，各縣市正鬧「疫苗荒」，雙北地區甚至反映早已無疫苗可打。根據中央社，AZ疫苗目前只剩27萬劑、莫德納（Moderna）疫苗僅有21萬劑。

至於高端疫苗的送驗過程，陳時中表示，由於檢驗標準嚴格，在遵守標準的前提下，無法保證23日起跑的第6輪接種一定會有60萬劑高端疫苗，但陳時中也說，此輪配送出60萬劑只是保守估計，若檢驗順利，將提供更多高端疫苗供施打也不無可能。