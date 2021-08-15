Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

全台疫苗荒！不只AZ、莫德納量少 陳時中：60萬劑高端不一定能全數過驗

公費疫苗預約平台第6輪自8月16日上午10時開放預約。此輪預期開放60萬至80萬劑高端疫苗供接種，但因國產高端疫苗檢驗標準嚴格，現階段僅有35萬劑高端疫苗完成檢驗封緘放行。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/15 20:18
高端疫苗16日開放預約，指揮中心指揮官陳時中說，檢驗應遵照嚴格標準，無法保證60萬劑一定通過。（圖/中央社）

高端疫苗16日開放預約，指揮中心指揮官陳時中說，檢驗應遵照嚴格標準，無法保證60萬劑一定通過。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）雙北地區日前為全台疫情熱區，近期反應已無疫苗可打，各縣市鬧疫苗荒之際，指揮官陳時中今（15日）指出，由於國產高端疫苗檢驗標準嚴格，因此最近送驗的60萬劑最終能供施打的數量可能將比預期還少。

指揮中心指揮官陳時中今在中央流行疫情指揮中心記者會中回覆記者提問，表示日前推估高端疫苗可提供60萬劑接種，主因是現在已有多批高端疫苗正送驗中，但檢驗標準嚴格，通過後才能提供民眾接種，無法保證檢驗一定會通過。

根據指揮中心，公費疫苗預約平台第6輪自8月16日上午10時開放預約，施打期間預計自8月23日至8月29日。此輪預期開放60萬至80萬劑高端疫苗供接種，但現階段僅有35萬劑高端疫苗完成檢驗封緘放行。

然而現在國內疫苗量吃緊，各縣市正鬧「疫苗荒」，雙北地區甚至反映早已無疫苗可打。根據中央社，AZ疫苗目前只剩27萬劑、莫德納（Moderna）疫苗僅有21萬劑。

至於高端疫苗的送驗過程，陳時中表示，由於檢驗標準嚴格，在遵守標準的前提下，無法保證23日起跑的第6輪接種一定會有60萬劑高端疫苗，但陳時中也說，此輪配送出60萬劑只是保守估計，若檢驗順利，將提供更多高端疫苗供施打也不無可能。
高端疫苗
高端
疫苗
新冠肺炎
武漢肺炎

相關新聞

國外打疫苗返台灣認證問題　陳時中：須請當地開立證明
國外打疫苗返台灣認證問題　陳時中：須請當地開立證明
2021/08/14 17:40
南韓代表團衝美國莫德納總部抗議高層道歉　獲贈40萬劑嬌生疫苗
南韓代表團衝美國莫德納總部抗議高層道歉　獲贈40萬劑嬌生疫苗
2021/08/14 16:08
台灣高端疫苗即將開打！8/16開放預約接種　36歲以上都可登記
台灣高端疫苗即將開打！8/16開放預約接種　36歲以上都可登記
2021/08/14 16:00
台灣8/14新增新冠肺炎確診7例　再添2死
台灣8/14新增新冠肺炎確診7例　再添2死
2021/08/14 14:05
第7輪接種廠牌揭曉！陳時中：估計AZ的可能性高
第7輪接種廠牌揭曉！陳時中：估計AZ的可能性高
2021/08/13 16:41

更新時間 : 2021-08-15 20:43 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
【高端登記倒數計時!】公費疫苗預約平台第6期意願登記•至8/13中午12時結束　台灣指揮中心呼籲民眾儘速登記
【高端登記倒數計時!】公費疫苗預約平台第6期意願登記•至8/13中午12時結束　台灣指揮中心呼籲民眾儘速登記
台灣南寮絕美新地標！「波光市集」主打黃金沙灘色系　臨海打造大波浪屋頂
台灣南寮絕美新地標！「波光市集」主打黃金沙灘色系　臨海打造大波浪屋頂
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
【最新】台灣新北市永和社區感染疫情「已控制」! 侯友宜: 14日為止篩檢1869人•未再增加陽性案例
【最新】台灣新北市永和社區感染疫情「已控制」! 侯友宜: 14日為止篩檢1869人•未再增加陽性案例
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣8/14新增新冠肺炎確診7例　再添2死
台灣8/14新增新冠肺炎確診7例　再添2死
今年最壯觀！英仙座流星雨將登場 台灣有機會觀賞
今年最壯觀！英仙座流星雨將登場 台灣有機會觀賞