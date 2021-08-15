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海地強震急需善款救援！台灣紅十字會11年後再次號召民眾樂捐

詳細的捐款方式為：線上信用卡捐款（https://reurl.cc/KAa6ER）、實體ATM或銀行臨櫃匯款（008華南銀行和平分行121-20-0702388）、支票捐款（抬頭「中華民國紅十字會」並寄台北市萬華區艋舺大道303號）。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/15 19:47
海地西南部14日上午約8時30分發生規模7.2極淺層強震，造成至少304死、1800傷。（圖/中央社）

海地西南部14日上午約8時30分發生規模7.2極淺層強震，造成至少304死、1800傷。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）海地14日傳出芮氏規模7.2強震，造成至少300人罹難，中華民國紅十字會今（15日）宣布發起「人道快遞」募款計畫，邀請民眾樂捐，為台灣友邦海地提供物資及醫療相關協助。

根據中央社的報導，紅十字會提供線上信用卡捐款、實體ATM、臨櫃匯款，以及支票捐款等方式，讓有意捐款的民眾參與紅十字會此次的「人道快遞－勸募專案」（衛部救字第1101361893號）。

中央社指出，紅十字會此次勸募期間將一路開放至明年5月31日，並註明「海地地震」，善款將專案專用於海地賑災用途。

詳細的捐款方式為：線上信用卡捐款（https://reurl.cc/KAa6ER）、實體ATM或銀行臨櫃匯款（008華南銀行和平分行121-20-0702388）、支票捐款（抬頭「中華民國紅十字會」並寄台北市萬華區艋舺大道303號）。

根據中華民國紅十字會發布的新聞稿，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）緊急應變小組在災難發生後第一時間，即到當地評估災情，並和未受影響地區的醫院共同幫助照顧傷員，提供食物、臨時住所和心理支持。

過去紅十字會就曾在海地2010年1月發生芮氏規模7以上大地震時提供幫助，當時海地有超過20萬人罹難、30萬人受傷，紅十字會動員與多支搜救隊組成「海地搜救及醫療救護隊」，共33名搜救及醫護專業志工赴海地參與救援行列。

11年後，海地再次面臨強震後復原困境，紅十字會因此成立「人道快遞」募款計畫，援助海地震災，提供緊急救濟、醫療照護、收容安置等人道協助。
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