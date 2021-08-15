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台灣「當沖示警」新制將於8/27上路•國內外不確定因素增加　法人：台股尋求半年線支撐

▲保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股近期與美股走勢明顯脫鉤，當沖示警制即將上路，以及當沖降稅優惠是否延續等尚未定案，政策面對籌碼造成不利影響。▲安聯投信指出，雖然近期台股面臨雜音干擾，台股短線震盪加大，但「選股不選市」仍是較佳因應之道。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/15 18:06
圖/中央社檔案照片

圖/中央社檔案照片

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台股13日（週五) 終場下挫237.83點，失守1萬7000點關卡，將回測半年線。法人指出，盤面缺乏主流，且受到當沖示警新制即將於27日上路，以及全球疫情因變種病毒肆虐而再度惡化等影響，台股將續呈震盪走跌或盤整格局。

缺乏主流股帶動下，台股加權指數13日終場下挫237.83點，收在16982.11點，失守1萬7000點關卡，回測半年線，成交量新台幣3822.73億元；週線下跌544.17點。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股近期與美股走勢明顯脫鉤，當沖示警制即將上路，以及當沖降稅優惠是否延續等尚未定案，政策面對籌碼造成不利影響。

他說，上週日均量大幅下滑至約3605億元，相較歷史天量7828.25億元，交易量能已經腰斬，使得科技股買盤不振，電子類股成交比重再度下滑至45%左右水準，航運股則小幅回溫至3成以上。

此外，葉獻文說，全球多國疫情再度惡化，美國在亮眼經濟數據支撐下，市場預期聯準會（Fed）將討論量化寬鬆政策退場；由於國內外不確定因素增加，導致法人、中實戶退場觀望，讓台股投資氣氛轉趨保守。

展望後市，安聯投信認為，盤面缺乏主流股帶動，也需要時間消化市場雜音，推估台股將續呈震盪走跌或盤整的格局。

安聯投信指出，雖然近期台股面臨雜音干擾，台股短線震盪加大，但「選股不選市」仍是較佳因應之道投資人可聚焦具能見度、成長性的族群，包括車用電子相關、晶圓代工擴產等。

中央社引述葉獻文說，若指數能維持在半年線之上，且未跌破7月28日盤中低點，避免停損賣壓出籠，預期台股在企業財報公布結束之後，多頭動能有望受惠現金股利發放而回流，帶動整體成交量能回升。

台灣證券交易所與櫃買中心7月26日同步宣布，針對當沖比率逾6成且符合一定條件個股納入規範，將會公布注意交易資訊，提醒投資人注意交易風險，預計自8月27日起實施。

證交所指出，為強化有價證券當日沖銷管理，提醒投資人注意交易風險，增訂公布注意暨處置作業的管理機制，有價證券當日的前一個營業日同時達下列條件者，將公布注意交易資訊，

第一、最近6個營業日當日沖銷成交量占最近6個營業日總成交量比率超過60%；

第二、當日沖銷成交量占該日總成交量比率超過60%。

櫃買中心同樣修正公布注意交易資訊警示制度，將上述增訂規定納入。

至於新增處置條款為，因連續3個營業日或連續5個營業日發布注意交易資訊，而經採處置措施的有價證券，其在前開發布注意交易資訊期間，又達新增當日沖銷百分比標準，經公布注意交易資訊者，該有價證券處置期間為12個營業日。

證交所與櫃買中心表示，配合修訂相關條文，經陳報主管機關核准後公告市場周知，並配合修正相關系統程式後，預計今年8月27日實施。

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更新時間 : 2021-08-15 19:09 GMT+08:00

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