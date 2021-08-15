最新！台灣疫苗覆蓋率達39% 已逾980萬人至少接種1劑新冠疫苗

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）指揮中心指揮官陳時中今（15日）指出，台灣至少施打1劑新冠肺炎疫苗者逾980萬人，人口涵蓋率約39%、劑次人口比約41.81。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在今下午在疫情記者會中表示，根據國外針對染疫個案後遺症的研究發現，患者可能出現長期的症候群，其中以呼吸功能狀況居多，尤以重症病患受損狀況最為嚴重，走路就會喘，不過情況會隨著時間逐漸恢復。

根據中央社，目前台灣至少施打1劑新冠肺炎疫苗者逾980萬人，人口涵蓋率約38.73%，已施打2劑者僅64.9萬人，人口涵蓋率約為2.76%，而目前的疫苗到貨數為1048.1萬劑，全數施打約能讓疫苗覆蓋率升至44.6%。

至於疫苗施打後的反應，疑似嚴重不良事件的人數為2,353人，施打後死亡人數為611人，占比分別為0.024%和0.0063%。死亡個案中，513例為接種AZ，96例為接種莫德納，不過死亡原因非完全因接種疫苗所致。

而AZ和莫德納在台灣的施打率中，根據AZ到貨6,378,600劑與施打數6,274,195劑來計算，施打比例為98.36%。莫德納則為到貨3,749,600劑，施打數3,475,046劑，施打比例為92.68%。