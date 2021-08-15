【五倍券網路民調】台灣消基會：9成民眾盼領現金

消費者文教基金會15日公布「發放振興五倍券好？還是現金好？」網路民意調查結果 (圖/消基會) 消費者文教基金會15日公布「發放振興五倍券好？還是現金好？」網路民意調查結果 (圖/消基會)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）消基會今天(15日) 公布振興五倍券網路民調結果，9成民眾希望直接領現金取代五倍券。消基會董事長黃怡騰說，民眾意見「其實是在訴苦」，政府應先解決民眾生活困苦，再以精準計畫振興。

行政院表示，振興五倍券朝全民免費領取方向規劃，中央各部會正比照去年，研擬其他加碼振興方案，五倍券廣泛用於受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊產業，加上帶動地方政府與業者加碼，將帶來循環效益。

新北市長侯友宜今天(15日) 下午在疫情記者會上答覆媒體提問時，針對免拿現金1000元來換5倍券的意見表示「這是正確的方向」，希望政府能夠趕快拍案決定，才能快速的帶動整個經濟起飛。只要中央快速的定案，新北市一定會加碼。

圖/消基會

為了解民眾對於政府發放五倍券的看法，消費者文教基金會今天上午舉辦記者會，公布「發放振興五倍券好？還是現金好？網路民意調查」結果。

黃怡騰表示，消基會原訂自8月12日至17日供消費者填答問卷，至14日為止，消基會問卷在網路上架已有高達2萬人次以上填答；由於行政院將在明天與民進黨團討論，預計在19日行政院會形成五倍券的政策基礎，因此消基會提早於今天公布調查結果。

在「政府擬發放五倍券振興經濟，您贊成政府這項政策嗎」一題中，贊成的占47.7%，不贊成者47.6%，比例相近；但進一步詢問「如果您贊成政府發放五倍券，但另有人建議發放現金，請問您認為發放哪一種比較好」，贊成發放五倍券的只有9.8%，而贊成發放現金的則高達90.2%。

贊同發放現金的原因，以「印製五倍券的行政費用太浪費，不如折成現金發放」最多，「不用花時間去領，發放現金既直接又好用」、「發放現金比較環保」等居次。

希望領五倍券的原因，則包含「五倍券是花錢購買的，一定會用來消費，有助振興產業」、「業者會針對五倍券加碼競爭，對消費者較有利」及「五倍券能循環使用，持續滾動，有助產生振興經濟的倍數效果」。

與會的台灣大學國際企業學系暨研究所副教授盧信昌表示，五倍券除了印製成本，也涉及報稅等相關流程，都會限縮交易對象，如小、微型攤商，手工自營業者；現金具有成本低、發放快速，能擴大交易範圍，一般的民眾，特別是偏鄉、山區使用現金較占優勢。

中央社引述盧信昌指出，若真的要發放五倍券，多數人也希望能澤及下民，去年發三倍券時，店家除了要蓋章、與銀行核對等工作繁複，甚至延長交易時間，都是社會成本，在疫情之下也都是風險。

盧信昌語重心長地說：「廟堂之高，不要離人民太遠。」他提到，郵局也提出質疑，包含前總統馬英九時期的消費券、去年三倍券，絕大多數民眾都是在郵局領取，但郵局櫃檯人員並沒有得到優先接種疫苗的順序。

消基會董事長黃怡騰再轉述調查中民眾留言提到，目前許多小型店家都因疫情衝擊經濟，現在需要的是現金周轉，大多沒有能力收券，最終券只會流向大企業振興大企業，排擠現在最需要幫助的小店家；還有一名身障人士表示，他已經沒辦法工作，如果限制要在限期內用完振興券，那後面日子只會更難過。

黃怡騰認為，看調查中民眾意見回應「其實是在訴苦」，政府應該先解決民眾生活困苦，再以精準計畫振興，並呼籲現在立法機關也是執政黨籍立委居多，應該聽民眾的意見，不要一意孤行。