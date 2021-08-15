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台灣自購24.96萬劑莫德納疫苗•15日下午4時運抵桃園機場　目前總計到貨6批共150萬劑

▲陳時中15日下午在記者會表示，這批24.96萬劑莫德納疫苗到貨後，將規劃比照前一波抵台的9.96萬劑莫德納疫苗，保留一部分疫苗給預備接種第2劑莫德納疫苗者使用，相關數據仍待精算。▲另外，第1類有執業登記的醫護人員、醫療院所有勞健保人員等，也準備開放混打。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/15 16:54
圖為載運24.96萬劑莫德納疫苗的華航班機，15日自盧森堡抵達桃園國際機場的情形。中央社

圖為載運24.96萬劑莫德納疫苗的華航班機，15日自盧森堡抵達桃園國際機場的情形。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣自購24.96萬劑莫德納 (Moderna) 疫苗今天(15日) 下午4時10分，由華航自盧森堡運抵桃園機場，為國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫添加助力，台灣採購的莫德納疫苗共計已到貨150萬劑。

指揮中心今天下午表示，第6批採購莫德納（Moderna）疫苗24.96萬劑，其中部分將保留提供預備接種第2劑者。

行政院長蘇貞昌昨(14日) 晚在臉書PO文預告，政府採購的24.96萬劑莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，預計台灣時間14日午夜自盧森堡起飛，今天(15日) 下午3時抵台。

今日抵台疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

陳時中15日下午在記者會表示，這批24.96萬劑莫德納疫苗到貨後，將規劃比照前一波抵台的9.96萬劑莫德納疫苗，保留一部分疫苗給預備接種第2劑莫德納疫苗者使用，相關數據仍待精算。

陳時中預估，若這批24.96萬劑莫德納疫苗檢驗封緘順利，初估大概還要在等待10天左右，才會完成配送，並開放接種。

另外，第1類有執業登記的醫護人員、醫療院所有勞健保人員等，也準備開放混打，待完成數據統計後，這批到貨的莫德納疫苗也會提供給這些族群混打使用。

根據指揮中心發布的新聞稿，我國採購之Moderna疫苗目前共有150萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑及今天的24.96萬劑。

台灣自購24.96萬劑莫德納疫苗•15日下午4時運抵桃園機場　目前總計到貨6批共150萬劑
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更新時間 : 2021-08-15 17:39 GMT+08:00

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