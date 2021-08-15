美國土安全部最新警告指出 新冠防疫政策恐成為新一波恐攻的理由

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國土安全部在最新的恐怖主義警告公告中表示，暴力極端分子可能利用Delta病毒株蔓延全國的期間，以防疫規定為發動襲擊的理由，在911恐攻20週年或其他宗教節日引發攻擊。

隨著美國新冠肺炎疫情持續惡化、Delta變異株的迅速傳播，以及確診病例激增，導緻美國一些州重新實施與戴口罩和多人聚會相關的防疫措施，然而美國國土安全部（DHS）在恐怖攻擊警告中指出，與疫情相關的壓力加劇了社會的緊張局勢，引起暴力極端分子策劃許多陰謀，這可能會導致今年有更多的暴力事件發生。

根據路透社，DHS部長 Alejandro Mayorkas 在接受美國有線電視新聞網採訪時表示，國內的暴力極端份子恐造成對美國最大的安全威脅。他也指出，蔓延的假消息和仇恨意識形態正在侵襲美國，並助長恐怖主義。

為了降低社會中因新冠肺炎導致恐怖主義醞釀的可能，DHS正極力推廣正確的消息來源，盼能搶先揭穿在各地傳播的假消息。DHS也指出，這些假消息可能與俄羅斯、中國和伊朗政府有關，他們正試圖散播有關新冠肺炎起源的陰謀論，更反復對疫苗有效性提出質疑，影響民眾認知。

對此，有美國眾議員 Bennie Thompson 表示同意，不過他認為，美國近期恐怖主義威脅逐漸變大，可能也和選舉陰謀論及前總統川普有關。