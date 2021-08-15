Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美國土安全部最新警告指出 新冠防疫政策恐成為新一波恐攻的理由

美國泛濫的假消息與陰謀論導致與疫情相關的恐怖主義滋生，並將成為國內安全的最大威脅。美國土安全部指出這些假消息可能與俄羅斯、中國和伊朗政府有關。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/15 16:07
美國土安全部部長 Alejandro Mayorkas 。（圖/路透社）

美國土安全部部長 Alejandro Mayorkas 。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國土安全部在最新的恐怖主義警告公告中表示，暴力極端分子可能利用Delta病毒株蔓延全國的期間，以防疫規定為發動襲擊的理由，在911恐攻20週年或其他宗教節日引發攻擊。

隨著美國新冠肺炎疫情持續惡化、Delta變異株的迅速傳播，以及確診病例激增，導緻美國一些州重新實施與戴口罩和多人聚會相關的防疫措施，然而美國國土安全部（DHS）在恐怖攻擊警告中指出，與疫情相關的壓力加劇了社會的緊張局勢，引起暴力極端分子策劃許多陰謀，這可能會導致今年有更多的暴力事件發生。

根據路透社，DHS部長 Alejandro Mayorkas 在接受美國有線電視新聞網採訪時表示，國內的暴力極端份子恐造成對美國最大的安全威脅。他也指出，蔓延的假消息和仇恨意識形態正在侵襲美國，並助長恐怖主義。

為了降低社會中因新冠肺炎導致恐怖主義醞釀的可能，DHS正極力推廣正確的消息來源，盼能搶先揭穿在各地傳播的假消息。DHS也指出，這些假消息可能與俄羅斯、中國和伊朗政府有關，他們正試圖散播有關新冠肺炎起源的陰謀論，更反復對疫苗有效性提出質疑，影響民眾認知。

對此，有美國眾議員 Bennie Thompson 表示同意，不過他認為，美國近期恐怖主義威脅逐漸變大，可能也和選舉陰謀論及前總統川普有關。
美國國土安全部
新冠肺炎
武漢肺炎
疫情
恐怖主義
暴力主義
恐怖份子
恐攻

相關新聞

台灣8/14新增新冠肺炎確診7例　再添2死
台灣8/14新增新冠肺炎確診7例　再添2死
2021/08/14 14:05
台灣8/13增4例本土、14例境外移入新冠肺炎　另有2死
台灣8/13增4例本土、14例境外移入新冠肺炎　另有2死
2021/08/13 14:12
防疫固若金湯 紐西蘭擬明年開放邊境
防疫固若金湯 紐西蘭擬明年開放邊境
2021/08/12 19:51
52.4萬多劑AZ疫苗今下午3時25分抵台灣　陳時中：優先往下年齡層開打
52.4萬多劑AZ疫苗今下午3時25分抵台灣　陳時中：優先往下年齡層開打
2021/08/12 15:35
【台北3例、新北1例】台灣8/12增4例本土新冠肺炎、1死
【台北3例、新北1例】台灣8/12增4例本土新冠肺炎、1死
2021/08/12 14:15

更新時間 : 2021-08-15 17:39 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
【高端登記倒數計時!】公費疫苗預約平台第6期意願登記•至8/13中午12時結束　台灣指揮中心呼籲民眾儘速登記
【高端登記倒數計時!】公費疫苗預約平台第6期意願登記•至8/13中午12時結束　台灣指揮中心呼籲民眾儘速登記
台灣南寮絕美新地標！「波光市集」主打黃金沙灘色系　臨海打造大波浪屋頂
台灣南寮絕美新地標！「波光市集」主打黃金沙灘色系　臨海打造大波浪屋頂
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
【最新】台灣新北市永和社區感染疫情「已控制」! 侯友宜: 14日為止篩檢1869人•未再增加陽性案例
【最新】台灣新北市永和社區感染疫情「已控制」! 侯友宜: 14日為止篩檢1869人•未再增加陽性案例
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣8/14新增新冠肺炎確診7例　再添2死
台灣8/14新增新冠肺炎確診7例　再添2死
今年最壯觀！英仙座流星雨將登場 台灣有機會觀賞
今年最壯觀！英仙座流星雨將登場 台灣有機會觀賞