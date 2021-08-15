美國新冠疫情延燒至低年齡層 破紀錄逾1900名兒童染疫住院

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國新冠肺炎疫情持續延燒，即使成人的疫苗覆蓋率已達70%，然而孩童染疫風險卻成為棘手問題，全美新冠肺炎兒童染疫住院人數於今（15日）突破1900人，創下新高。

根據中央社，新冠肺炎Delta變異株傳播力強大，在美國未接種疫苗人口間迅速散布，近幾週來已造成住院人數激增，據美國衛生部數據，住院兒童人數今天增至1902人。

由於全美完整接種疫苗的12歲到17歲青少年不到半數，低於12歲兒童又尚未納入施打對象，根據美國國家衛生研究院（NIH）指出，若青少年感染新冠肺炎，後遺症恐影響長期學習成效。

為降低Delta變異株的影響，各州紛紛開始討論學童本月返校上課時是否必須佩戴口罩，然而佛羅里達州、德州及亞利桑那州學區卻不認同強制戴口罩的做法，甚至禁止各區實施這類規定的命令。

中央社指出，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）政府已揚言要扣留實施口罩佩戴令地區的資金，德州州長艾波特（Greg Abbott）也正在向最高法院提出上訴，要推翻達拉斯郡（Dallas County）的口罩強制令。飆升的新冠肺炎確診數與各地的防疫政策正將各州的反動情況推往更加緊張的境地。