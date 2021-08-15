中央氣象局: 今台東有36度以上高溫•應注意　氣象專家吳德榮：15至20日•午後常有局部陣雨或雷雨

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央氣象局指出，今(15)日各地天氣晴朗炎熱，中午前後台東縣地區為黃色燈號，高溫36度以上，請特別注意。

建議民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。此外應適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出, 最新(14日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(15)日白天至週五(20日)「太平洋高壓」逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意。

另外中央氣象局說明，今天(15日)太平洋高壓開始西伸，但大環境仍是西南風影響，中南部沿海地區清晨至上午容易有零星短暫陣雨或雷雨出現，至於其他地區上午大致屬於多雲到晴的天氣，時間到中午之後，大台北地區及各地的山區開始會有午後熱對流發展，除了有又快又急的陣雨外，有時會伴隨著雷擊及強陣風出現，局部地區也會有較大雨勢，請大家外出多加留意；氣溫方面，各地大多在31至35度之間，中午前後感受較悶熱，外出請多補充水分。

馬祖、北部及東南部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區易有較強陣風，請留意。

根據環保署空氣品質預報資訊：15日環境風場為西南風，各地擴散條件佳且午後有陣雨發生，空氣品質多為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部局部地區短時間可能達普通等級；詳查「環保署空氣品質監測網( https://airtw.epa.gov.tw )」。