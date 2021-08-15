台灣友邦海地強震死傷逾2千人　我外交部: 目前僑民均安•將視情況提供必要協助

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 台灣友邦海地於當地時間8月14日上午發生強烈地震，我外交部指出：海地是在當地時間本(8) 月14日上午8時29分，在首都太子港西部150公里處發生芮氏規模7.2、深度10公里的強烈地震，已傳出傷亡及房屋倒塌等災損。

據我國駐海地大使館初步掌握情況及回報，目前我國旅居海地台商、僑民及館團員眷均平安，駐館將續與台商僑民及各界保持聯繫，瞭解後續有無災損情形，並視情提供必要協助。

根據美聯社外電報導，這次地震的震央, 距離海地首都太子港 (Port-au-Prince) 大概有125公里。目前地震至少造成304人死亡1800人受傷。海地總理艾瑞爾享利（Ariel Henry）已宣布全國進入緊急狀態為期一個月。他指出，部分城鎮幾乎全部被夷平，政府官員正在鄰近震央的沿岸城市萊凱（Les Cayes），協助規劃和協調救援作業。

亨利總理說：「最重要的工作是盡可能搶救瓦礫堆下的倖存者。據我們了解, 當地醫院，尤其是萊凱市的醫院擠滿傷患，許多人有骨折情形。」

他表示, 目前國際紅十字會以及海地當地未受地震影響的醫院, 已經展開救治傷患的行動, 他也呼籲全國團截一致, 對災區提供食物、臨時帳棚與心理上的支持。

隨後亨利總理也搭機前往萊凱市視察受災情形。