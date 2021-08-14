台灣大直ATT e Life新娛樂動漫特區　四大必逛攻略搶先看

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）原為ATT 4 Recharge的ATT e Life將於大直開幕，動漫區品牌公布必逛攻略。

大直ATT 4 Recharge將升級改名「ATT e Life」！「ATT e Life」一樓將打造「新娛樂動漫特區」，集結12個知名IP品牌，首波推出期間限定快閃店，將於8月27日正式開幕。

各品牌搶先公開「新娛樂動漫特區」四大必逛攻略，不論是死忠動漫迷、公仔玩具控或喜愛可愛IP的粉絲們都能找到屬於自己的夢幻愛品，眾所期待的「反應過激的貓」五週年期間限定店、「FUN遊仙境~FUNKO」快閃店新品將於開幕日登場，多款限定好物接連推出，一起來看看吧！

必逛攻略一、可愛控來這邊：PEANUTS、勝明文具、楽玩多、mine mine

史努比後援會成員請舉手 開幕限量驚喜包必搶啊！

想要擁有小熊維尼、拉拉熊、史努比等Ｑ萌周邊嗎？這幾間店千萬別錯過了！誰是史努比後援會的一員？8月13日試營運日起，代代木國際推出限量的「IP角色開幕驚喜包」！內有多款IP角色周邊商品，市值2,000元，特價只要990元，只有100個喔！各位粉絲們準備好開搶了嗎？另外，開幕當日起全館單筆滿2,000元即可現抵200元，買越多折越多，限定折扣只到9月12日，快來把可愛的史努比、菲力貓給帶回家吧！

「反應過激的貓」牛仔系列新品可愛登場！勝明文具開幕全館85折要買要快

以引進日系可愛IP周邊商品為主的「勝明文具」包含反應過激的貓、角落小夥伴、拉拉熊皆為主打IP，開幕期間將首賣一系列「反應過激的貓」全新商品，包含丹寧布系列「零錢包」和「多功能收納包」，超可愛的激動貓加上牛仔的質感搭配，絕對萌翻粉絲們的心。歡慶開幕，勝明文具8月13日起至9月30日更祭出全館85折起優惠(部分商品除外)！

楽玩多開幕寶可夢、Kakao Friends新品輪番推出！消費即享95折 入會再送購物金

說到療癒IP就不能不想到睿誼國際旗下品牌 - 楽玩多！楽玩多致力於製作各種可愛療癒的IP周邊(娃娃、3C產品、防疫小物...等等)，包含寶可夢、Kakao Friends、拉拉熊及角落小夥伴等主打IP，讓粉絲們在緊繃的生活中也可以得到心靈上的撫慰。歡慶開幕，楽玩多不僅推出眾多新品，開幕當日還限量推出KakaoFriends 造型悠遊卡組合-Ryan悠遊趣，僅限量45組，售完為止！另外，開幕期間（8月27日-9月30日)消費除了95折及折抵優惠外，加入會員，消費滿額後還可領取折價券唷！

《PUI PUI 天竺鼠車車》就在充滿童心的mine mine！ 開幕優惠限時三重送

由福福好創意成立的角色商品專賣店「mine mine」，以代理各種充滿童心的IP角色受到粉絲們歡迎，本次推出一系列《PUI PUI 天竺鼠車車》周邊商品！包含掛式收納袋、滑鼠墊及鑰匙圈，快來「新娛樂動漫特區」將今年最火紅的IP《PUI PUI 天竺鼠車車》帶回家吧。

「mine mine」開幕祭好康三重送！優惠第一重-開幕限定角色福袋，開幕當日將販售包含《超人力霸王》、《鬼滅之刃》、《麗莎和卡斯柏》、《助六的日常》及《Pingu企鵝家族》等熱門IP福袋，只要499元起，就能將喜愛角色商品帶回家，數量有限，售完為止！優惠第二重-消費滿額禮，消費滿千即可轉扭蛋乙次，最優惠的折價券及贈品兌換券等著你來扭。優惠第三重-來店會員禮，凡為mine mine會員或新會員，消費即贈超人力霸王限量扇子！

必逛攻略二、玩具控請鎖定：大霹靂、火柴星人、振光玩具、野獸國、Funbox Toys

霹靂x三麗鷗超人氣聯名登場 霹靂英雄公仔下殺5折

台灣最具代表性的原創IP霹靂布袋戲也來到「新娛樂動漫特區」！8月13日將重磅上市【霹靂x三麗鷗】六角形無框畫，超可愛的三麗鷗角色Ｑ萌化身霹靂英雄，共有素還真（HelloKitty）、風采鈴（美樂蒂）、一頁書（布丁狗）、葉小釵（大耳狗）、秦假仙（大眼蛙）、花信風（酷企鵝）、疏樓龍宿（酷洛米）七款，超難得跨界聯名，值得戲迷們收藏！試營運期間，消費滿2,000元，大直店獨家贈送《夏の祈願》gift card乙組；8月27日起至10月11日止，開幕期間則祭出包含現貨偶娃兵器九折、全套霹靂劇集DVD五折及公仔最低下殺五折共三大優惠活動。此外，消費滿3,000元即送【兵烽決&東離】典藏套卡組乙份，戲迷們千萬不要錯過。

火柴星人開幕強檔新品輪番推出 盲盒優惠雙重送！捐款助失親兒再享消費9折

玩具控注意了，為玩家們專屬打造的玩具基地降臨新娛樂動漫特區，玩家們最愛的盒玩商品、GK雕像及收藏品公仔全都在火柴星人！開幕期間嶄新上市多款熱門新品，喜愛恐龍巨獸的朋友們千萬不能錯過獨特的「一番賞 WAKUWAKU恐龍大集合」，另外以《七龍珠Z》為題材改編的《七龍珠爆裂激戰》手遊亦推出「一番賞七龍珠爆裂激戰 6周年紀念」，以及全新的「Yoola 田園牧歌 盲盒公仔」，就跟著Yoola一起進入悠閒的農莊度假吧！

開幕絕對少不了優惠，8月13日起至9月12日止，凡至店內消費購買盲盒系列商品 任兩(含)件以上，當筆消費每件盲盒商品現折50元；另消費盲盒系列商品單筆金額超過1,000元即贈50元現金券乙份（可累贈），現金券可於下筆消費使用。此外，於火柴星人櫃檯零錢箱捐贈任一金額予「失親兒福利基金會」幫助失親兒獲得更好的教育資源，當日消費即享9折優惠，在這個艱困的時刻，讓我們一起奮鬥！

玩具控必訪振光玩具 精選商品限時下殺57折

以代理熱門日系、美系人氣電影、動漫及電玩周邊商品聞名的「振光玩具」，特區優惠價大放送！酷炫的「FINAL FANTASY VII系列金屬貼紙」共有神羅、克勞德 史特萊夫及賽菲羅斯三款，原價990元，優惠價只要550元；此外，超可愛「POP迪士尼皮克斯三眼怪角色扮演系列-胡迪裝」原價1,499元，特價也只要850元，下殺57折，快帶三眼怪警長回家，全天候保護你的安全。振光玩具祭出開幕好康優惠，8月13日起全店單筆消費滿3,000元，即送200元抵用券；滿5,000元，送600元抵用券！

野獸國極匠系列烏蘇拉、玩具總動員安迪公仔超質感上市 開幕消費滿額再贈公仔

長期深耕台灣美系玩具與電影商品授權市場的野獸國，以精緻公仔深受收藏玩家們喜愛，包含迪士尼、漫威、星際大戰、DC及神偷奶爸都是店內主打熱門IP，開幕推出「小美人魚極匠系列烏蘇拉」及「玩具總動員安迪大衛斯」公仔，超擬真質感的造型，強勢征服粉絲的心。8月27日起至9月5日止，全館消費滿3,000元就送MEA公仔任一款，滿5,000元即可現折500元，另外指定收藏系列任選兩件85折，全館服飾第二件5折，就是要給粉絲們滿滿優惠驚喜送不停！

Funbox Toys QPosket系列限量組合只要1,111元！開幕期間再享消費全面8折

由麗嬰國際直營的Funbox Toys，為台灣規模最大的玩具禮品連鎖專賣店，在這裡，不管是小汽車、洋娃娃、機器人到收藏模型，皆一應俱全。開幕期間，包含QPosket七龍珠、美少女戰士動漫組合，QPosket猛禽小隊限定組合皆享特價1,111元，數量有限，賣完為止。此外，開幕首12日全面8折(特價/特殊品除外)，指定商品再享6折優惠，粉絲們快衝啊！

必逛攻略三、死忠動漫迷必前往：木棉花、台灣普泰、安利美特

木棉花全新概念門市「銀河指揮部」來了！ 開幕首五日滿千再送百

最了解動漫發展趨勢、全方位動畫代理商木棉花，推出全新概念門市- Muse木棉花 銀河指揮部，帶來《鬼滅之刃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《刀劍神域》及《JOJO的奇妙冒險》等多部知名動畫IP周邊，開幕日將推出新品「《鬼滅之刃》日系羽織-富岡義勇款」、「《關於我轉生變成史萊姆這檔事II》剪影夜燈」等多款熱門IP新品，動漫粉快卯起來搶購啊！木棉花於開幕首五日祭出消費滿千折百優惠，更於木棉花門市加碼推出消費單筆滿499元，即贈限量《工作細胞》原子筆，上面還附有防疫必備抗菌噴霧功能，防疫新生活必備小物等你拿！

《我的英雄學院》、《排球少年》及《咒術迴戰》就在台灣普泰 特區限定福袋688

動漫迷尖叫吧！致力於推出卡通正版授權商品的台灣普泰，為迎接特區開幕特別引進《我的英雄學院》、《排球少年》及《咒術迴戰》全新周邊商品，包括《我的英雄學院》第五季角色胸章，一組共7款，主要角色一次擁有！《排球少年》中每個學校最具代表性的加油旗幟運動毛巾，共有「烏野」、「音駒」、「梟谷」、「稻禾崎」及「青葉」五款，鐵粉必收藏啊！而《咒術迴戰》則推出7款角色壓克力立牌，搭配最激勵人心的台詞金句，還不快到特區購入喜愛的角色立牌！今年夏天，就讓最熱血的IP周邊們陪伴粉絲，一起揮灑青春的汗水！

此外，台灣普泰也於開幕日推出特區限定「迪士尼」、「蠟筆小新」及「卡娜赫拉的小動物」福袋，只要688元就能將喜愛的角色周邊帶回家，每款200套，售完為止喔！回饋粉絲好康再加碼，開幕日到9月21日全店消費滿1,000元就可享9折優惠！

安利美特開幕好禮送不停 熱門作品《咒術迴戰》明信片等你來拿

日本animate集團旗下最大的連鎖動漫專賣店安利美特，開幕當日起獨家販售《鬼滅之刃》海外限定商品，包含全新壓克力立牌吊飾、熱門角色Ｔ-SHIRT、徽章盒玩-動物款以及角色徽章盒玩，鬼滅鐵粉快把握機會前來搶購！特區開幕期間好禮送不停，開幕日起至9月19日止，凡預約、購買《咒術迴戰》相關商品並滿足指定條件，即可隨機獲得特典明信片一張（全8種，可累送）！此外，開幕前三天，只要來店就送獨家的「animate」原子筆一支，每日數量有限，送完為止，粉絲們要買要快呀！

必逛攻略四、每月兩檔主題快閃店不可不逛！

「反應過激的貓五週年期間限定店」店裝、新品首次釋出 8大打卡點必訪啊！

「新娛樂動漫特區」首檔快閃店店裝正式釋出！「反應過激的貓五週年期間限定店」店內設置包含網美植栽牆、身著西裝的過激貓與夥伴們拍照牆、五週年疊疊樂紀念區、偵探過激貓打卡區、過激貓夏日打卡點、五週年祭典區、五週年歡慶紀念牆、過激貓開車互動區，多達8大拍照打卡點，就是要讓過激貓環繞在粉絲身邊！

為了感謝粉絲們的支持，「反應過激的貓五週年期間限定店」推出多款過激貓5週年限定好物！淡粉色的「反應過激的貓5週年限定口袋保溫瓶」搶先預購中，簡約設計帶去上課也好方便，粉絲不快點就買不到啦！還有「反應過激的貓5週年限定無框畫」，無框畫印著過激貓認真疊高高的樣子，陪伴粉絲們一起努力工作；更有超實用「反應過激的貓5週年限定浴巾」，讓可愛生動的過激貓一起陪你洗香香。8月27日起，來到快閃店完成集章卡就可享指定商品加價購優惠，另外「反應過激的貓」五周年限定吊飾、環保提袋及杯壺組，只要消費滿額就可以擁有，粉絲快來特區幫「反應過激的貓」過生日吧！

FUNKO快閃店愛麗絲打卡點可愛上陣！打卡再送FUNKO七龍珠氣球

為迎接《愛麗絲夢遊仙境》70週年，振光玩具「FUN遊仙境~FUNKO快閃店」打造全新夢幻仙境系列超好拍打卡點，愛麗絲、柴郡貓、三月兔以及紅心皇后等主要角色都化做FUNKO公仔來到快閃店現場展開歡樂的生日party！快閃店將全新推出《愛麗絲夢遊仙境》70週年系列FUNKO公仔，可愛的愛麗絲、紅心皇后、三月兔等主要角色等著粉絲來搶購。現場更祭出FUNKO公仔全面8折、消費滿500、800、1,000都有超值贈品大方送等超值優惠，此外，粉絲們凡於快閃店現場以Instagram限時動態現場打卡並@Asia Goal 帳號，出示即可贈FUNKO七龍珠氣球一個！