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氣候變遷讓新冠肺炎更嚴重？ 哈佛研究：野火濃煙提高確診率

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/14 17:00
(AP Photo/Rafka Majjid)

(AP Photo/Rafka Majjid)

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）越來越嚴重的野火問題不只是氣候變遷發出的警訊，所造成的也不僅僅是自然環境與人類財產的損失，哈佛大學的研究顯示，野火所製造的PM2.5，還會增加新冠肺炎的確診病例與死亡率。

美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的數據顯示，今(2021)年7月是人類對陸地、海洋均溫有紀錄的142年以來，最熱的一個月，比起上個世紀的平均值攝氏15.6度已經多上將近1度，異常的高溫引發嚴重的野火，從美國西岸到希臘、義大利，都被籠罩在失控的火災當中，多處茂密的山林已經只剩灰燼。

哈佛大學的研究團隊在觀察美國加州、俄勒岡州與華盛頓州92個區發生的野火後發現，燃燒產生的濃煙中含有上千種不同的化合物，其中最有害的PM2.5粒子很可能有讓新冠肺炎疫情惡化的能力，如果在此時沒有野火造成的濃煙，確診病例可能會少將近2萬起，死亡人數也會減少近750人。

研究資深作者、哈佛生物數據與資料科學系所教授Francesca Dominici表示，2020年新冠肺炎疫情的爆發對全球公衛系統帶來嚴峻的挑戰，這篇研究提出數據佐證因為氣候變遷而變得更頻繁、更猛烈的野火，與疫情是個「災難性的加乘組合」。

去年美國西岸的野火造成加州等地所見過最嚴重的災情，燃燒產生的濃煙讓空氣中飄浮著大量有害的懸浮粒子，造成早夭、慢性阻塞性肺病(COPD)與其他呼吸道疾病，而這篇被發佈在學術期刊〈科學進展〉(Science Advances)上的研究，是首次將PM2.5並與新冠肺炎疫情做出連結的研究。

研究顯示，在野火特別嚴重的那幾天，確診病例就會增加，濃煙甚至可以讓新冠肺炎在某些國家的傳染率上升近20%，現階段雖然尚無法確定原因，專家推測，可能是因為濃煙除了會弱化人們肺部的功能，密布在空氣中的微粒也會協助散播病毒所致。
野火
氣候變遷
PM2.5

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