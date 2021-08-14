中秋連假台鐵20日開放訂票 假期前後一天共加開126班次

因應110年中秋疏運旅客需要，從9月17日起至9月22日止計6天，台鐵全線加開各級列車總計126班次。（圖/中央社） 因應110年中秋疏運旅客需要，從9月17日起至9月22日止計6天，台鐵全線加開各級列車總計126班次。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今年的中秋連假為9月18日（星期六）至9月21日（星期二），台鐵今（14日）表示，疏運期間為9月17日到22日，全線加開各級列車總計126班次，20日凌晨0時起將開放網路及電話語音訂票。

台鐵局新聞稿指出，因應110年中秋疏運旅客需要，自110年9月17日起至9月22日止計6天，全線加開各級列車總計126班次。不過根據中央社，因本土疫情影響，今年加開班次較去年中秋連假加開的185班次少。

台鐵這次也提供特定車票與時段的優惠價。台鐵局表示，東部地區9月18日至21日加開樹林－花蓮復興號8班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價及9月17日、9月20日連假離峰時段加開樹林往返臺東七折紅眼列車。

此外，為加強疏運旅客，9月17日至22日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

另9月18日至21日東線6班實名制自強號班次，於8月21日（星期六）0時起開放110年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

根據中央社，中秋連假疏運期間台鐵局將配合防疫規定，座位銷售上限為7成，且停售站票。若疫情趨緩旅客人數較多，也會研議增班，但若疫情較為嚴峻，則會減班且座位將降載到2成以下。