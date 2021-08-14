台灣疫情期間 LINE 群組買菜夯！消保官揭這3大風險 強調遭詐騙恐求助無門

疫情期間，不少菜販、肉類中盤商均自行在LINE開設群 組攬客推銷，消費者再私下轉帳完成交易，受到許多民 眾青睞。 疫情期間，不少菜販、肉類中盤商均自行在LINE開設群 組攬客推銷，消費者再私下轉帳完成交易，受到許多民 眾青睞。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣本土疫情爆發後，許多民眾不敢上超市購物及外食，通訊軟體LINE上的買菜群組因此大受民眾歡迎，不過網路購物同時，消保官也提醒民眾社群下單的三大風險，包含遇不良賣家詐騙時恐求助無門。

風險一：生鮮與葉菜類無7天鑑賞、猶豫期

根據中央社，行政院消費者保護處副處長吳政學表示，業者透過LINE群組或Facebook社團等平台進行兜售，都是屬於消保法第19條「通信交易或訪問交易」的範疇，仍有相關法律責任，不過民眾宜注意的是，疫情期間大家時常購買的生鮮與葉菜類，有易腐敗特質，屬於合理例外之情事，沒有7天猶豫期，是消費者必須承擔的風險。

風險二：遭騙後賣家消失，消費者求助無門

吳政學指出，由於Facebook社團或LINE群組並不像其他正規電商會對賣家身分查證，也不會記載業者的真實名稱與地址，因此往往民眾想依法主張解約退貨權利卻找不到賣家，即使想寄發存證信函、找消保官申訴都求助無門，行政協商介入的效果不彰。

此外，在一般社群平台購物也須十分小心金錢糾紛。根據中央社，吳政學建議消費者保有匯款明細或是LINE Pay交易紀錄，有助於日後發生糾紛時的舉證。

風險三：社群下單常見「一頁式廣告詐騙」

根據中央社，Facebook社團與LINE群組購物的「一頁式廣告詐騙」層出不窮，消費者時常反映產品品質惡劣、產地與賣家說的不同，甚至有可能付錢後根本沒收到商品。

因此，趨勢科技資深技術顧問簡勝財呼籲消費者最好在大型線上賣場購物比較保險，也建議社群平台應該要針對廣告把關，以免更多人受騙上當。

對此，LINE回應，由於LINE內建預設開啟的訊息加密功能，包括LINE官方都無法得知任何用戶的聊天內容，自然也無從監督，不過當用戶在LINE群組裡發生交易糾紛，可透過檢舉功能回報商業或其他不正當行為，LINE團隊在收到檢舉資訊後，會進行評估與處理。

不只以上三大風險，中央社指出，像個資外洩、盜刷信用卡、惡意連結的簡訊，以及假冒活動中獎網頁等詐騙行為等，也是最近網購詐騙件數中時常出現的個案類型，刑事局因此提醒，詐騙集團看準疫情熱潮，許多民眾「宅在家」網購，要謹記保持冷靜、小心求證、適時求助3原則。