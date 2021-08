台灣蘭花驚艷紐約 多元人才助陣開幕

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合報導)「台灣:蘭花世界」特展再度回歸紐約!台灣駐紐約辦事處今(13)日舉辦該展開幕式,特邀台灣音樂團體、藝術家以及調酒師以蘭花為主題,向世界展示台灣的多元生態與文化。

It returns! Taiwan: A World of Orchids returns to the Garden 8/13-15. Mark your calendars and stay tuned for details on a full weekend of exquisite orchids and Taiwanese culture! In partnership with @TaiwanInNewYork #qbgorchidshow #taiwaneseculture #TaiwanLan #台灣蘭 #TECONY pic.twitter.com/eZcM0Z4gT8