台灣蘭花驚艷紐約 多元人才助陣開幕

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）「台灣：蘭花世界」特展再度回歸紐約！台灣駐紐約辦事處今（13）日舉辦該展開幕式，特邀台灣音樂團體、藝術家以及調酒師以蘭花為主題，向世界展示台灣的多元生態與文化。

It returns! Taiwan: A World of Orchids returns to the Garden 8/13-15. Mark your calendars and stay tuned for details on a full weekend of exquisite orchids and Taiwanese culture! In partnership with @TaiwanInNewYork #qbgorchidshow #taiwaneseculture #TaiwanLan #台灣蘭 #TECONY pic.twitter.com/eZcM0Z4gT8 — Queens Botanical Garden (@queensbotanicl) July 22, 2021

無懼新冠疫情，駐紐約辦事處與皇后區植物園（Queens Botanical Garden)攜手連續8年舉辦「台灣：蘭花世界」特展，已成為當地華僑的夏日盛事。今年疫情趨緩，特展更是推出多達750盆蘭花，刷新歷屆規模。

在本日開幕式上，主辦方別出心裁以各式各色蘭花排列成台灣本島形狀，體現台灣蘭花國的地位。駐紐約辦事處長李光章表示，台灣有逾400種原生蘭花，且在全球已知2.5萬種蘭花中成功復育出2萬種，可謂蘭花界的「挪亞方舟」，在生物多樣性方面是絕佳典範。

此外，許多台裔旅美的藝術家也被邀請到場展現台灣多元文化與創造力。除了音樂團體「MuseConnect跨樂」演出外，畫家張誌元、翁靖雅、施德嫻、賴莞仙也以蘭花為意象，當場作畫展示台灣蘭花的各色姿態。調酒師陳慧真展現精湛功力，將蘭花融入花式調酒中。

中央社報導，本次的蘭花特展為期三天，自13日起到15日截止，結合「紐文中心30週年」系列活動，將提供各色藝文與文化體驗活動。包含台裔鋼鋼琴家的演奏會影片，以及10部由台灣電影工作者製作的曾入圍或入選國內外影展動畫短片。