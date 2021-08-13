台灣股東會數位時代啟航　視訊輔助股東會開跑

2021年是歷史性的一年，一場COVID-19疫情造成人類史無前例的傷亡，也改變很多國人長久以來的生活習慣，為了避免造成群聚感染，運用數位科技取代傳統方式，如線上訂餐外送、線上雲端會議的召開等，已經在疫情中普遍被使用，人們已逐漸習慣這些數位生活方式，形成一股不可逆的趨勢。COVID-19疫情同樣對證券市場發生重大影響，今年因應疫情，金管會經中央流行疫情指揮中心同意，公告於符合一定條件之公開發行公司，得採實體股東會並以視訊輔助之方式召開股東常會，因應而生運用數位科技的「視訊輔助股東會」也即將於8月17日正式開跑，將寫下國內股東會發展的新紀元。

為配合主管機關政策，集保結算所已建置「視訊輔助股東會平台」，受理符合條件的公司申請，於今年8月17日至30日間，共計17家公司將使用，包含大慶證券（6021）、三竹資訊（8284）、亞東證券（000218）、嘉新水泥（1103）、友達光電（2409）、三商美邦人壽（2867）、聚陽實業（1477）、大綜電腦（3147）、資拓宏宇（6614）、茂林-KY（4935）、中裕新藥（4147）、新光證券（000856）、精誠資訊（6214）、臺鹽實業（1737）、大展證券（6020）、欣欣大眾（2901）、百徽（6259）等公司，將成為領航國內股東會進入數位時代的先行者。

前開17家公司之未以電子投票或交付委託書委託代理人出席之股東，自8月6日起至各家公司股東會開會4日前，透過「集保e手掌握」APP、證券商下單APP、「股東e票通」網站等三個管道，登入「視訊輔助股東會平台」完成登記，即可以視訊方式參與各家公司今年股東常會。

集保結算所股務部經理黃蓁蓁表示，「視訊輔助股東會平台」是國內首創數位方式辦理股東會，股東登記以視訊方式參與者，可透過本平台進行線上報到、觀看直播、提問、投票等功能，提供股東除親臨實體股東會現場外，另一種安全又便利參與股東會開會之方式，不僅有助於防疫的需求，也讓臺灣的公司治理向前邁進一大步。目前17家公司大多數仍在登記期間中，股東可以利用前述管道登入平台進行登記，參與歷史性一刻。

如有視訊輔助股東會平台之相關問題，請電洽集保結算所股務部，聯絡電話：(02)27195805分機188、109、222、427、341。

視訊輔助股東會平台專區（網址https://reurl.cc/ZGEZVp）

視訊輔助股東會平台操作步驟篇（https://youtu.be/COI-6TdX3GI）。