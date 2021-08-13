COZZI Blu和逸飯店·桃園館推「住一送一」住宿優惠　入住送金牌　咬一口共享中華健兒榮耀

今夏體育盛事火熱開打，選手們在最高殿堂揮灑汗水，全台民眾隨之熱血沸騰。慶祝台灣選手們的努力及台灣有史以來奪牌最佳，國泰飯店觀光事業旗下旗艦品牌COZZI Blu和逸飯店·桃園館，即日起至8月31日推出『和逸咬金 奪牌就是送啦！住一送一』住房專案，週日至週四入住每房3,999元起（入住可到9月底），下訂直接再送一晚，連住兩晚每晚平均最低只要1,999元起，還致贈象徵感謝中華健兒的COZZI金牌餅乾，可和好友一起拍下咬金牌POSE照片上傳社群炫耀。此外，加入AMAZZING CLUB會員再享房價額外5%折扣，持有疫苗接種紀錄亦享房型升等禮遇！

把握夏日假期的尾聲 來和逸桃園三天兩夜最暢快

於2020年獲得World Luxury Hotel Awards世界奢華飯店大獎殊榮的COZZI Blu和逸飯店·桃園館，自開幕以來話題不斷，即日起鎖定熱血的團體旅客及要求質感品味的自由行旅人，推出『和逸咬金 奪牌就是送啦！住一送一』優惠專案，雙人房每房3,999元起、四人房每房6,999元起，贈送住房可彈性用於連續住宿第二晚，或同一天住兩間房。快揪團把握暑假尾聲，在安心舒適的環境享受度假氛圍！

飯店位於桃園高鐵站及機捷A18便捷交通位置，串聯置地廣場‧桃園Xpark、新光影城與華泰名品城周邊眾多娛樂設施，一站式的娛樂商城讓旅客規劃桃園行程完全不費力。旅程後不但可沉浸在COZZI Blu舒適的客房空間內，欣賞65吋大螢幕電視24小時Live直播Xpark水生公園內的悠游魚群，亦可使用手機投放影音媒體，輕鬆觀看運動賽事、熱門電影及影集，滿足現代人休閒度假的影音娛樂需求。館內更有以海邊碼頭市集風格的”逸·市集”料理百匯，並限時推出”逸市場”型態，多樣且精緻的美食帶著走也沒有問題，或也可選擇至”逸薈軒”中餐廳，品嚐匯集川、揚風味精緻料理，滿足入住期間所有用餐需要。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館於疫情期間，嚴格落實四大安心準則「依循防疫最高清潔消毒標準」、「訪客實聯制」、「自主控管住房量少於1/2」及「設施限量與分流」。館內餐廳均採取梅花座、桌面加裝透明隔板並拉開桌距保持社交距離，服務人員一律配戴口罩、手套與防護面罩，強化清潔消毒頻率，讓旅客全然放心享受住宿用餐服務。