台灣最高海拔森林系婚禮 2021阿里山神木下婚禮

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 隨著全台疫情逐漸趨緩，深受疫情影響的新人們終於能重啟籌備婚禮的步伐，著手完成一生一次的人生大事。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處辦理神木下婚禮已邁入第15年，今年延續鄒族部落婚禮體驗、香林神木證婚兩大特色儀式，藉由部落婚禮充滿寓意的結婚祝福，將回憶留存心間，更是透過千年神木互許真愛諾言。

阿里山管理處洪維新處長表示，有感於近兩年COVID-19疫情之影響，多數新人面臨到是否如期舉行婚宴的抉擇，而阿里山管理處特別將神木下婚禮安排於戶外場地，並結合轄區內的自然地景及人文資產，串連在地文化、特色店家、手作DIY體驗、美食饗宴，讓新人在疫情期間也能參與一場完美婚禮，進而帶動周邊觀光發展，以期能為臺灣觀光產業盡一份心力。

阿里山管理處表示，今年阿里山管理處更推出心意滿滿的結婚伴手禮「好日子禮盒」，融入阿里山唯美地景意象「雲海、櫻花、紫藤、星空」，嚴選深具在地特色物產品牌，以及來吉部落手作音樂盒。其中音樂盒特別結合了象徵送子鳥的貓頭鷹，搭配屬於新人專屬的幸福樂章；這些獨家限定的紀念禮品，都是為了讓阿里山的美好能延續到日常，陪伴新人踏入新婚生活。

隨著婚拍微旅行風氣盛行，阿里山管理處今年隆重打造「阿里山渡假婚旅」，規劃以台18線及西北廊道為主軸的兩種遊程，揉合在地自然人文資源與觀光產業，特別將茶文化融入體驗行程，加入蘊含祝福意味的「團茶」、「封茶」手作活動，象徵夫妻同心協力面對婚姻生活，為新人開啟充滿台灣特色的「婚拍、度假、小蜜月」全新選擇，進一步延續「浪漫阿里山」的品牌初衷。

「阿里山外景浪漫婚拍」的部分，新人只要自備喜歡的婚紗禮服，便能在新秘團隊的巧手下亮眼變身，走訪1913 舊事館、沼平車站、頂湖自然生態園區，留下充滿台灣風情的唯美婚紗紀錄；若是擔心拍不過癮，阿里山管理處亦設計專屬「阿里山聯名婚拍方案」，攜手全台頂尖婚禮攝影團隊，深入多處阿里山獨到秘境，與新人一同解鎖更多美景回憶。

今年的神木下婚禮，網羅婚禮領域優質品牌：喬治麥斯婚禮攝影團隊、良事婚攝影像團隊、菲霖影像工作室、DL Doris彩妝造型團隊、DIDI wedding婚禮佈置花藝設計等團隊，每對海內外新人僅以象徵愛情長長久久的9999元，即可享受這樣的難得體驗，限額15名新人，線上報名將於8月14日七夕情人節正式開放。佳節將至，想為愛情獻上精緻的紀念禮，不妨與伴侶浪漫一回，一起到阿里山寫下新的甜蜜紀錄吧！

照片由阿里山管理處提供

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照片由阿里山管理處提供