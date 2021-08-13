台灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為3.10% 上市股票總市值達52.09兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年8月13日發行量加權股價指數收盤為16,982.11點，較上週(110年8月6日)的17,526.28點下跌544.17點，跌幅約為3.10%，台灣50指數收盤為13,383.23點，較上週的13,725.10點下跌341.87點，跌幅約為2.49%，寶島股價指數收盤為19,339.12點，較上週的20,029.61點下跌690.49點，跌幅約為3.45%。產業別指數方面，漲幅以鋼鐵類指數上漲2.78%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌10.06%為最大，未含金融類指數下跌513.19點，跌幅約為3.34%，未含電子類指數下跌443.16點，跌幅約為2.25%，未含金融電子類指數下跌461.44點，跌幅約為2.67%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆8,025.00億元，全體上市股票成交金額為1兆7,510.59億元，股票成交量週轉率為3.47%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，航運類5,750.47億元，占全體上市股票交易金額32.84%

第二名，半導體類5,240.37億元，占全體上市股票交易金額29.93%

第三名，電子零組件類1,113.94億元，占全體上市股票交易金額6.36%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類17.28%

第二名，半導體類7.48%

第三名，光電類7.45%

累計今年年初開盤迄今共148個交易日，集中市場總成交金額為64兆8,238.63億元，市場日平均成交金額為4,379.99億元，股票成交量週轉率為145.68%，股票日平均成交量週轉率為0.98%。

2021年8月13日全體上市公司市場總值為新台幣52兆916.22億元，較上週(2021年8月6日)市值53兆7,509.04億元減少1兆6,592.82億元，減幅約為3.09﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)