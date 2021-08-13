金山六三農再社區 打造水水田莊

位於金山區的六三社區， 在加入新北農再社區的行列後，逐步改善社區內環境， 不僅保有舊時農村設施，更加以活化環境， 讓社區變成當地居民口中的「水水田莊」(台語音譯)， 同時這裡也是全台重要的甘藷產區之一，在這盛產的台農66號紅心 地瓜香甜可口，往往供不應求。

六三社區位於在地人所稱的「美人山」山腳下， 這裡也被稱作六股平原，因位於火山地質區為砂質土壤， 且能同時獲得清水溪和磺溪的灌溉， 絕佳的地理環境讓產出的地瓜擁有與眾不同的特殊綿密口感。 八月是新北健康三寶甘藷的盛產期，也是金山一年一度的甘藷季節， 口感緊實、甜度高的紅心地瓜廣受民眾的喜愛， 現在社區青農也提供產地直接配送或是於指定地點取貨的便民服務， 讓民眾可以用簡單的方式就能享用到美味的金山甘藷。

里長鐘鼎平表示，早期社區因工業化、都市化，造成人口逐漸老化， 地方文化沒落，為了活化六三社區， 里長帶領社區加入新北農再社區並參與四年的培根計畫， 社區夥伴集思廣益並凝聚共識，讓社區日漸恢復了生命力， 並在新北市農業局的輔導下，將社區內的洗衣亭修繕， 使舊時農村風貌得以保留，並將民宅外圍變身成活潑的彩繪塗鴉牆， 又為了活化環境，將社區內閒置空間設置可食地景，增加食物產出， 近期也在社區內清水溪旁的景觀平台設置導覽地圖， 讓疫情過後來訪社區的民眾都可以跟著「走吧！農村不遠」 地圖的腳步，細細品味社區風光，就這樣一步步打造出綠色樂活、 富有人文景緻的六三社區。

農業局長李玟表示，金山為新北健康三寶甘藷最重要的產區之一， 在六股平原中，除了出產最有名的甘藷，同時也種植水稻， 更是北台灣重要的杜鵑花苗木供應地， 透過再造環境打造水水田莊美景，讓生產、生活相輔相成。此外， 疫情期間民眾可透過宅配方式訂購喜愛的食材， 亦可上網搜尋新北市政府農業局「美味健康得來速」， 在家就能夠吃在地，食當季！

購買資訊：

甘藷由金山產地直接出貨，訂購後須先匯款，其餘訂購資訊：

1. 盒裝：一箱五斤，售價為250元。北北基地區運費70元，外縣市 80元。

2. 袋裝：一袋五斤，售價200元，可於新北市三重區正義北路、 蘆洲區蘆洲家樂福、汐止區汐止國小、台北市士林捷運站、 南港展覽館二館等地點取貨。

聯絡人：六三社區發展協會青農陳品諼

手機：0917-800-902，LINE ID：flower217091

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供