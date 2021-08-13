新北文旦柚預購享優惠 方便買、健康吃

果肉Q彈、果香濃郁的新北文旦柚預購開始了， 即日起可在電商平台「小農電舖直銷站」上預購，八里區農會於8月 5日至中秋節前推出電商優惠，於平台預購文旦柚可折抵120元。 消費者可以直接在平台瀏覽八里區有三章一Q國產農產品認證的小農 品牌，讓消費者方便買、健康吃，詳細的訊息可到八里農會「 小農電鋪直銷站」查看。

今年文旦柚前期遇到乾旱，產量比往年少了10至15%。 但開花至結果這段生長期氣候平順，文旦柚甜度高、品質好， 預估今年栽植面積達250公頃，年產量5,000公噸。 因面向淡水河出口，種植的文旦柚飽含海水鹽而且日光充足， 吃起來酸甜比例適中。文旦柚將從8月25日開始採收，於9月6日 陸續出貨，產期將在中秋節前結束。柚子有象徵團圓保佑的好彩頭， 是中秋送禮的首選。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，整合八里區小農品牌， 與農業局合作推出「小農電舖直銷站」平台。 透過直銷站消費者能更方便快速得購買八里區優質農產品， 小農品牌在政府輔導的三章一Q安全農產品的管理下上架銷售， 做好產品品質追蹤及安全管控，讓消費者安心買健康吃。 今年小農電舖直銷站首次推出文旦柚限量折抵優惠，於8月5號開始 至中秋節前預購文旦柚可折抵120元。「小農電鋪直銷站」 有提供完整的商品及農友介紹，可方便消費者比較選購。

農業局表示， 為了解決小農的貨物運送成本和中秋節的宅配量過高問題， 與宅配公司簽約合作，提供在地農民集中配送。 在地農民不需要擔心貨物運送問題，只需將產品運送到農會， 由農會整合進行宅配，也藉此確保產品能順利送到消費者手上。 文旦柚禮盒送禮自用兩相宜，歡迎民眾踴躍訂購， 相關訂購資訊可在「美味農業得來速」網頁(https:// gogofood.tw/)查詢，或洽八里區農會02- 2610-2996、「小農電鋪直銷站」網站：https:// www.gotobali.com.tw/。

照片由新北市政府農業局提供