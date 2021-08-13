長者開直播話人生　果陀劇團「祖孫牽手‧玩美新北」歡慶祖父母節

新北市政府家庭教育中心為慶祝110年祖父母節， 特與知名表演藝術團體「果陀劇團」合作，推動「祖孫牽手‧ 玩美新北」系列活動。本次以新莊為據點，透過三階段「 長者生命故事班-跨世代交流-生命劇場演出」，以戲劇方法， 發掘及整理長者的生命故事，用口述的方式傳遞給年輕世代， 並在分享的過程中讓祖孫兩代互相了解，進而彼此互重， 讓長者重新發現自身生命的價值，同時強調「年齡不是限制」， 高齡也可以很有活力，能善用自己的力量回饋社會。

教育局表示，今(110)年新北市辦理祖父母節活動， 透過線上線下虛實整合，現場由3對長輩與小朋友間的青銀交流， 透過線上對外直播。對長者來說，這是生命中第一次當直播主， 意外開啟斜槓人生，從一開始面對鏡頭的害羞，到後來侃侃而談， 也與民眾透過留言區在線上互動，創造世代交融的有趣火花。

8月14日線上直播慶祝活動，適逢七夕情人節，70歲的阿興古爺 爺，跨越年齡的藩籬，與現場及線上的大小朋友分享當年的相親往事 ，雖然已和太太相互扶持走過四十幾個年頭， 但說到兩人初次碰面的回憶時， 仍然可以讓人感受到當初年少時的悸動。 阿興古爺爺深刻描述兩人一見鍾情、怦然心動的時刻，引發小學生的 好奇探詢。透過長輩分享自身生命故事， 年輕世代從長輩身上學習歷史，長輩們也透過孩子們的反應， 學習與新世代如何相處。

長者生命故事班的帶領老師，果陀劇團專案總監蔡櫻茹表示， 在聽故事的過程中，有許多是孩子們無法體會與理解的， 但這也引發了孩子們的好奇心。鼓勵孩子們聽完故事後， 回家主動跟家人分享，藉此產生更多的交流與互動， 這就是活化歷史最美的結晶，打破隔代的藩籬， 創造祖孫情感真實交流與共融。

教育局長張明文表示，新北市65歲以上的老年人口有63萬多人， 佔全市402萬人口的15％以上。面對高齡社會，家庭教育中心長 期推動多元代間教育活動，如好漾爺爺奶奶表揚、 多元創作活動探尋世代生命故事、銀光記憶寶盒的短片甄選、 代間教育「愛一直都在」徵文比賽活動等，期待透過關懷長者的活動 ，為青銀共融的友善城市向下扎根，營造溫暖有愛的幸福家園。

新北巿110年慶祝祖父母節「祖孫牽手‧玩美新北」於8月14日 早上10:30-11:30進行直播活動， 每個人的生活都是時代的縮影，聽爺爺奶奶的真實生命故事， 相差一甲子的祖孫，會擦出哪些有趣的火花？歡迎祖孫們點閱直播頻 道（https://www.youtube.com/ watch?v=K8nVLg9ZcMM）， 上線看祖孫故事對話與表演，留言線上直播抽獎，一同歡度開心的祖 父母節。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供