新北智慧閱讀學校進步超有感 新學年度擴大至90校、13,000生受惠

新北市政府教育局今(13)日與國立臺灣師範大學合 辦「中文閱讀能力適性教學暨診斷評量」線上成果發表會暨110學 年度擴大辦理說明會。新北市在109學年度擇定52所國中小，共 6,300位學生參與「中文閱讀能力適性教學暨診斷評量計畫」， 試辦學校成效卓著，在閱讀理解成績平均進步11個百分等級。教育 局宣布本計畫於110學年度參與學生數將擴大到1萬3,000人 ，校數預計突破90校，攜手提升新北學生閱讀力。

教育局長張明文和臺師大宋曜廷副校長在線上表揚參與本計畫表現優 異學校，各校在閱讀理解成績卓越，包含秀朗國小、文德國小、 溪洲國小、達觀國中小(國小部)、淡水國小、三民高中(國中部) 、泰山國中和鷺江國中等8校受獎。

教育局表示，自109年起推動閱讀教育4.0， 與臺師大合作智慧閱讀計畫，領先全國首創運用大數據提升閱讀力， 以智慧診斷、適性選書、教學策略導入，並建立閱讀能力診斷題庫及 常模。參與學校在10月份進行前測， 並依學生能力由科技平台推薦書單，提供適性閱讀依據， 教師透過學生閱讀診斷分析結果， 結合教學策略擬定學生個人或班級閱讀計畫並執行，隔年5月進行後 測了解學生進步情形，透過科技化、邏輯性、循環式學習規劃， 讓學生閱讀診斷測驗成績獲得顯著進步。

整體成績進步最多的溪洲國小張明智主任表示， 少數學生亮麗的對外成績，都比不上全部學生擁有基本學力。 老師透過檢測取得最客觀的依據，有效調整教學， 在課堂上進行閱讀理解策略教導並調整命題策略，獲益良多。 德音國小游爸爸也表示，透過平台閱讀電子書非常便利， 不需背著厚重書本，也不用擔心借閱書籍缺頁或被破壞。

樹林高中國中部卓上恩及詹曜銘同學，獲得國中個人組進步獎， 導師陳茹珍老師認為，透過導師與閱讀教師配合， 協助孩子了解自己閱讀理解能力並挑選適合自己能力圖書， 將閱讀力有效帶上來，而閱讀測驗成績也讓學生感受滿滿的成就感， 是很棒的及時回饋。樹林高中團隊利用平台資源， 結合校園自然生態進行主題式閱讀課程， 讓孩子從書本理解走進對生態的觀察， 訓練將閱讀內化並培養探究精神，深化對生活議題的思考。

教育局表示，閱讀力就是孩子的競爭力， 長期以來閱讀教育因成果不易驗證，造成政策制定上困境， 而新北市運用科技輔助及大數據分析， 讓教師確實掌握學生閱讀學習歷程、進行有效教學， 可以達到拔尖扶弱效果。未來也將持續擴大辦理， 期待每位新北孩子都能智慧閱讀、適性學習。

照片來源：新北市教育局提供