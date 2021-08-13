新北兒藝節三大玩賞攻略玩遍五大特色主題 即日起看、玩、動一次滿足

大家期待已久的2021新北市兒童藝術節即日起正式上線，這次推出5大特色主題線上節目，從劇場表演到互動遊戲應有盡有，首演更由孩子們最喜歡的紙風車劇團打頭陣，在家也可以盡情享受一個充滿藝術的假期，讓喜歡看表演、玩遊戲、動動身體以及抽好禮的觀眾朋友們，都能一次滿足。

新北市政府文化局長龔雅雯表示，今年兒藝節因應疫情全面改為線上舉辦，所有節目都以藝術、科技、互動結合的方式，提供線上完整體驗，共推出5大特色主題節目，包括「線上虛擬展演廳」、「AR濾鏡互動遊戲」、「怪獸動茲動-怪獸舞募集」、「線上大遊行」以及「怪獸小學堂」博物館體驗，超過50種精選節目，讓孩子們可以全面玩透透。

新北兒藝節三大玩賞攻略-

攻略一：暢遊欣賞全3D「線上虛擬展演廳」

民眾可以透過第一人稱視角進入欣賞包含8隻全新造型怪獸以及6位藝術家的酷炫藝術裝置，尤其週末晚上7點還能到線上市府舞台身歷其境欣賞表演，今(13)晚7點首波將由紙風車劇團帶來《新月傳奇》精采演出，在線聯播24H，隨選隨看看到滿意。

攻略二：遊戲互動一籮筐

民眾可以在「AR濾鏡互動遊戲」、「線上大遊行」、「怪獸小學堂」找到十足樂趣；5波段共10款「AR互動式遊戲濾鏡」分批上架，每款都融入運動項目如棒球、網球、射箭等，邀民眾扭扭頭、動動腦一起挑戰最高分；「線上大遊行」結合個性化角色扮演，不僅可自行填色超萌的兒藝節怪獸，還能上傳自己的照片打造專屬角色，隨時隨地加入遊行隊伍，享受派對氛圍；「怪獸小學堂」則帶來16種博物館互動體驗，大小朋友可以一路暢玩到10月底。

攻略三：「怪獸動茲動-怪獸舞募集」呼朋引伴來跳舞

首創兒藝節專屬主題曲與舞蹈，邀請大小朋友跟著唱跳變成朋友圈中的萬人迷，只要簡單三步驟即可參與：上官網跟著影片中的YOYO家族哥姊聽怪獸歌、學怪獸舞；打開怪獸舞濾鏡在IG或FB錄製已練好的怪獸舞；上傳並分享到朋友圈就大功告成。

除了看、玩、動一次滿足，兒藝節還推出好康大方送，參與完「線上展演廳」、「怪獸舞募集」及「線上大遊行」三項主題就有機會獲得時下最新最具話題的NFT、任天堂Switch主機、Dyson 空氣清淨機等超過100項豐富獎品，讓大小朋友參加兒藝節線上開心玩，好禮拿不完。

「2021新北市兒童藝術節」自8月13日全面上線至10月31日，更多活動訊息歡迎民眾至兒藝節官網(https://www.newtaipei-summer.tw/)以及新北市文化局臉書(https://zh-tw.facebook.com/e7summer/)查詢。

照片來源：新北市文化局提供