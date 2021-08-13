新北汐止月子中心員工染肺結核！衛生局證實：26名嬰兒須投藥9個月

新北市汐止一間月子中心有員工於4月確診染肺結核，但家長直到8月才接獲通知，引發家長不滿。 (示意圖／Getty Images) 新北市汐止一間月子中心有員工於4月確診染肺結核，但家長直到8月才接獲通知，引發家長不滿。 (示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新北市汐止一間月子中心遭民眾爆料，有員工於4月確診染肺結核，但家長直到8月才接獲通知，引發家長不滿。

新北市政府衛生局今（13）日證實，該月子中心有員工因染肺結核遭基隆市政府列管，而這名員工4月時已離職，5月底新北市政府接獲通知，當時立即請專家到場評估工作場域及判定可傳染期。

新北市政府衛生局指出，第一時間共匡列26名嬰孩，但由於當時處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發期間，考量新冠肺炎的危險性較高，且肺結核具有「非立即性傳染、不易診斷」特性，決定暫緩通知，避免父母、小孩在疫情期間至檢驗所感染COVID-19的可能性。

自由時報報導， 基隆市衛生局請專家審查其病例時，發現2019年其曾到醫院就診記錄，已有癥兆，因此，她去年10月到4月任職期間都列為可能傳染期，她照顧過的嬰兒都被匡列。

據了解，這名員工本身住在基隆市，她所照顧過的嬰兒遍及基隆市、新北市和台北市，而新北市衛生局表示，這26名匡列接觸嬰孩都逐一通知並安排X光檢查、預防性投藥，期間為9個月，第12個月後會再安排進行一次X光檢查。

新北市衛生局進一步說明，「結核病」不同於COVID-19，是由細菌傳播的慢性呼吸道傳染病，通常不會經由衣服或食器傳染，環境保持通風無須消毒。在可傳染期間與結核病個案於密閉空間接觸一天達8小時或累計達40小時者，則匡列為接觸者。

新北市衛生局解釋，由於結核病潛伏期長，且患者常因無明顯症狀而延誤就醫，從通報至確診的診斷時間平均約1至2個月，衛生單位多是在個案確診後，才得通知接觸者配合檢查，因此接獲衛生單位告知曾接觸與通知接觸者檢查時，可能已是接觸個案的3至6個月後。

圖片截圖自該間月子中心官方臉書。

而該間月子中心於稍早時也發出六點聲明說明：