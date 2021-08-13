新北汐止月子中心員工染肺結核！衛生局證實：26名嬰兒須投藥9個月

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新北市汐止一間月子中心遭民眾爆料，有員工於4月確診染肺結核，但家長直到8月才接獲通知，引發家長不滿。
新北市政府衛生局今（13）日證實，該月子中心有員工因染肺結核遭基隆市政府列管，而這名員工4月時已離職，5月底新北市政府接獲通知，當時立即請專家到場評估工作場域及判定可傳染期。
新北市政府衛生局指出，第一時間共匡列26名嬰孩，但由於當時處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發期間，考量新冠肺炎的危險性較高，且肺結核具有「非立即性傳染、不易診斷」特性，決定暫緩通知，避免父母、小孩在疫情期間至檢驗所感染COVID-19的可能性。
自由時報報導， 基隆市衛生局請專家審查其病例時，發現2019年其曾到醫院就診記錄，已有癥兆，因此，她去年10月到4月任職期間都列為可能傳染期，她照顧過的嬰兒都被匡列。
據了解，這名員工本身住在基隆市，她所照顧過的嬰兒遍及基隆市、新北市和台北市，而新北市衛生局表示，這26名匡列接觸嬰孩都逐一通知並安排X光檢查、預防性投藥，期間為9個月，第12個月後會再安排進行一次X光檢查。
新北市衛生局進一步說明，「結核病」不同於COVID-19，是由細菌傳播的慢性呼吸道傳染病，通常不會經由衣服或食器傳染，環境保持通風無須消毒。在可傳染期間與結核病個案於密閉空間接觸一天達8小時或累計達40小時者，則匡列為接觸者。
新北市衛生局解釋，由於結核病潛伏期長，且患者常因無明顯症狀而延誤就醫，從通報至確診的診斷時間平均約1至2個月，衛生單位多是在個案確診後，才得通知接觸者配合檢查，因此接獲衛生單位告知曾接觸與通知接觸者檢查時，可能已是接觸個案的3至6個月後。
圖片截圖自該間月子中心官方臉書。
而該間月子中心於稍早時也發出六點聲明說明：
- 本中心自去年新冠肺炎疫情爆發後，秉持嚴謹防疫措施處置整體環境，及追蹤同仁們身體健康狀況，同仁們值勤職務時均配戴口罩・嚴格管控傳染風險，並且定期依照主管機關規定做健康檢查，均合乎規定。
- 本中心在今年4月份接獲新北市衛生單位通知，個案同仁經診斷為肺結核病時，該同仁已請假休養在家・未進入中心出勤・中心在接獲通知後第一時間，立即遵照主管機關衛生單位指示發布禁止該員進入中心，及安排合格之清潔消毒公司行中心環境全面的清消作業・並依照傳染病防治法，配合衛生單位指示進行可能接觸工作人員清查及安排做檢查，檢查狀況一切正常。
- 新北市衛生局今年5月份請感染科專家到中心評估現場環境及推斷可傳染期，並匡列有長時間接觸史有需要追蹤的被照顧人員。
- 新北市衛生局說明，「结核病」係由細菌傳播的慢性呼吸道傳染病，通常不會經由衣服或食器傳染・環境保特通風無須消毒，在可傳染期間與結核病個案於密閉空間長時間接觸則匡列為接觸者。
- 依照「傳染病防治法」管理權責，新北市衛生局為主管機關。主管機關認為今年5月分時新冠肺炎疫情大爆發期間、考量新冠肺炎危險性較高，且肺結核具有「非立即性傳染、不易診斷」特性，主管機關決定暫暫通知，避免父母、小孩在疫情期間至檢驗所檢驗時感染新冠肺炎的可能性。並於今年8八月份由新北市衛生單位通知啟動通知需要追蹤人員到專責醫療院所進行檢驗與「預防性投藥」。
- 本中心強調，常年秉持嚴守感染管控規範，關心所有媽媽與寶寶、全體同仁及其家人，中心環境皆依規定進行清潔與消毒，確保所有住民及護理人員的健康。