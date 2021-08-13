美日印澳四方安全對話 台海和平穩定成焦點

圖為2020年6月「四方安全對話」成員國的美國、印度、澳洲外長與日本首相會面。 圖為2020年6月「四方安全對話」成員國的美國、印度、澳洲外長與日本首相會面。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國國務院於美東時間12日表示，由美國、日本、印度、澳洲共同組成的「四方安全對話」舉行了資深官員線上會議，就推動對抗假訊息、促進人權、強化聯合國等國際組織等合作進行討論，並強調談台灣海峽和平安全的重要性。

國務院聲明表示，這場對話是3月12日「四方安全對話」（the Quad）領袖峰會所達成的歷史性討論基礎的延續。四國官員透過視訊交流，承認全球安全與繁榮取決於印太地區的維持包容、韌性與健全。

與會官員指出，持續的國際合作對於結束印太地區的新冠疫情以及促進經濟復甦的重要性。同時四方也檢視如何在共通關心的領域強化現有合作，包括區域正面臨的戰略挑戰、對抗假訊息、促進人權與民主、強化聯合國等國際組織，以及支持印太區域易遭脅迫的國家。

該對話也涉及台灣海峽和平與安全的重要性與緬甸危機等議題，並重申四方對東南亞國家協會（ASEAN）中心性的支持。此外，四方也歡迎部長、資深官員與工作層面的定期磋商，並指出將在今（2021）年秋天舉行第二次的領袖峰會。

美國國務院指出，這次會議是「四方安全對話定期磋商的一部分，以推進自由與開放的印太地區」。

今年3月舉行的四方對話領袖峰會強調四國致力於確保印太地區的自由、開放、包容與健全，以及強調民主價值。這次對話則提及了台海和平穩定，意義重大，也是拜登政府上任以來四方安全對話首度納入台海議題。

近來台海議題成各大國際會議關注議題，G7今年6月的領袖峰會公報以及5月G7外長會議公報，都首度納入台海和平穩定，6月日澳外交暨國防部長「2+2」會談、5月美韓峰會以及日本─歐盟領袖峰會聲明、4月美日峰會，3月日美安全諮商「2+2」會議聯合聲明，都提及「維持台灣海峽和平穩定的重要性」。