台北光華數位新天地週年慶！首度線上實體同步進行　消費滿千即可抽筆電

（台灣英文新聞/科技組 台北綜合報導）光華商場週年慶將於明（14）日起跑，消費滿千即可抽筆電。

光華數位新天地週年慶來囉！受疫情影響，將於8月14日至9月12日首度採線上線下同步進行，周年慶活動期間來全館消費或光華網路商城滿千可上網登錄，就有機會抽到售價42,900 Acer 14吋輕量強效筆電!

光華歡慶13周年，廣邀各大3C廠牌包括，Acer、ASUS、LG、Microsoft等大廠共襄盛舉，推出宅經濟好康購，只在光華網路商城才有爆款品限時搶購，周年慶活動第一、第二周的假日8月14日及15日與8月21日及22日共四天，各品牌超級爆款品下殺超低價的優惠。

光華周年慶期間，來光華全館消費，包含光華網路商城，單張發票滿1,000元，上網登錄發票即可參加抽獎，每日最多可登入13張發票，將於9月13日抽出幸運得主，獎品有電競椅、廣視角螢幕、電競滑鼠、電競耳機等豐富獎品，最大獎為Acer SFX14-41G-R2CE 14吋輕量強效筆電，價值新台幣$42,900。

此外，來全館使用悠遊付消費，單日累積滿一萬元，悠遊付回饋500元光華電子購物金一張，限量500份，送完為止；另搭配開學季光華挺你，推出悠遊支付加碼抽活動，歡迎學生來光華全館使用悠遊付消費滿1,000元，至光華1F服務台可憑交易明細並出示學生證，即可參加轉盤一次，最大獎10,000元光華電子購物金，抽完為止。