境內的以阿衝突 ─ 謀殺率太高　阿拉伯裔以色列人爭平權

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）以色列的建國讓巴勒斯坦人失去了家園，也自此造成了猶太人與伊斯蘭教徒間長年的裂痕，儘管如此，以色列境內還是有阿拉伯人落地生根，不過對於這些或自己選擇、或不得已得必須繼續待在以色列境內的阿拉伯人來說，他們必須面對是長久以來不對等的歧視對待，甚至是更高的謀殺遇害率。

以色列境內的猶太人占總人口比例75%，剩下25%的非猶太裔居民中大多為阿拉伯人，其中大部分是以色列籍的巴勒斯坦人，理論上他們在以色列境內擁有與猶太裔以色列人相同的權利，然而，不管是因為以巴之間的衝突還是猶太教、伊斯蘭教間的歧異，這些阿拉伯人時常感受到國家對他們的差別待遇。

BBC報導，以色列與阿拉伯人平權組織「亞伯拉罕倡議」(Abraham Initiatives group)的數據顯示，2020年以色列境內有97名阿拉伯裔公民被殺，這個數字比猶太裔居民被害數的兩倍還多，而截至目前為止，2021年已經有約60名阿拉伯裔公民喪生，受害人家屬和相關人員多認為，就是因為警方的消極不作為，才讓犯罪者如此猖狂。

過去幾年內，阿拉伯社群對這個現象表達了不滿，以色列非政府組織「生命之母運動」(Mothers for Life)還安排了從海法(Haifa)至耶路撒冷的遊行，表達他們的不滿，然而，悲劇仍持續發生。

專家指出，過去數十年內，以色列警察大舉搜捕猶太裔以色列幫派壓縮了黑幫的生存空間，組織犯罪因此轉移到阿拉伯裔居民的社區內，繼續從事放高利貸、收保護費以及恐嚇、要脅等非法行為，以色列與巴勒斯坦等阿拉伯國家之間氛圍的緊張與否，也會影響兩個族群中極端份子的犯罪頻率，除此之外，警方也表示，阿拉伯族群對他們的不信任，有時也會成為辦案的障礙。

好消息是，新組成的以色列聯合政府內，這次有接納信奉伊斯蘭教、阿拉伯裔的政黨成員，這是歷史上首次，同時政府也承諾撥款3.1億美元以打擊阿拉伯社區內的犯罪行為，其中可能包含平衡兩個族群貧富差距的相關措施。

一名剛成為國會議員的阿拉伯裔以色列人Aida Touma Suleiman指出，政府打算與民眾合作，共同打擊組織犯罪的經濟來源，如此才能有效摧毀犯罪分子的根基。