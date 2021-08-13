台灣南寮絕美新地標！「波光市集」主打黃金沙灘色系　臨海打造大波浪屋頂

新竹漁港旁新地標「波光市集」已於8月10日起試營運。(圖/新竹市府） 新竹漁港旁新地標「波光市集」已於8月10日起試營運。(圖/新竹市府）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）新竹漁港旁新地標「波光市集」已於8月10日起試營運。

南寮最美地標！位於南寮漁港（又稱新竹漁港）的「波光市集」一改大家對於漁港市集髒亂的印象，以海浪理念設計的海岸建築，主打「黃金沙灘色系」，波浪狀屋頂融入海港，夜晚還有光環境營造，讓絕美地標映照海景。

新竹漁港直銷中心外約有70多個戶外攤商，環境較為雜亂老舊，竹市府啟動戶外攤商整建工程，重新打造後並命名為「波光市集」，連夜間照明都經過特別設計，營造出具有美感的光環境。

「波光市集」由嶼山工房的設計師林聖峰打造，為融入周遭自然環境，臨海打造延伸海面的大波浪屋頂，也提高排水性；相較一旁直銷中心13尺，波光市集建物約7高，降低量體與周遭環境更為協調。

林盛峰也考量海邊氣候易導致鋼構鏽蝕，因而選擇耐候材質如：集成材複合鋼構、SRC混凝土、耐候鋼，都是可以隨著時間能變化的材質，易於維管；針對東北季風迎風面，設計有較大壁面協助擋風，背風面則加大開口作為進出動線。

市集採半戶外開放式，提供74席攤商販賣空間，每席採統一規格框架，配有獨立流理台、自來水與電源插座等設備，讓攤商擁有更完善的販售環境，在旁的公共廁所，設有無障礙及親子廁所方便旅客使用。

8月10日起試營運，營業時將以防疫優先，遵循指揮中心指引落實實聯制、社交距離、限外帶、禁止邊走邊吃等防疫措施，販售飲品、炸物、燒烤等海邊小吃，營業時間周一至日上午9時至晚上10時，每隔兩週週一公休。



(圖/新竹市府)



(圖/新竹市府)