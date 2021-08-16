【投資理財老生常談】台灣裕隆集團去蕪存菁 存股值得期待

圖為2020年鴻海科技日活動上，鴻海董事長劉揚偉(右)、裕隆執行長嚴陳莉蓮(左)為揭幕電動車軟硬體開放平台拍照合影。 （鴻海提供）&nbs... 圖為2020年鴻海科技日活動上，鴻海董事長劉揚偉(右)、裕隆執行長嚴陳莉蓮(左)為揭幕電動車軟硬體開放平台拍照合影。 （鴻海提供） (來源 中央社)

汽車類股中，裕隆集團經過2019年減資瘦身，去蕪存菁之後，2020年績效顯現，今(2021)年上半年營收獲利再上一層樓，值得投資人注意。

裕隆汽車(2201)擺脫自主品牌，2019年大舉認列虧損新台幣244億元，每股大虧16.24元，將股本瘦身至100億元，2020年EPS 2.8元，創造16年新高，今年第一季合併營收208.47億元，年增率21.5%，EPS1.39元，比去年同期0.2元大増。

第二季台灣地區業績受到新冠肺炎疫情影響，不如預期，但是中國車市復甦強勁，單季獲利0.96元，上半年累計2.35元，優於去年同期0.5元，大幅成長4.7倍。

值得注意的是裕隆汽車轉投資事業，去年獲利均佳，今年股利挹注裕隆獲利不斐，其中裕日車去年稅後浄利65.42億元，EPS達21.8元，配息18.53元，裕隆持股50％。裕融(9941)去年稅後淨利31.39億元，EPS達8.85元，配息4.7元，配股1.5元，裕隆持股45.75%，收獲頗豐。

中華汽車資本額55.36億元，去年稅後浄利35.41億元，EPS 6.01元，配息7元，裕隆持股8.87%，光是這些轉投資，裕隆下半年至少可以進帳38億元，如以資本額100億元計算，每股貢獻3.8元，再加上半年獲利，預估今年EPS應有5元以上水凖。

至於布局儲能事業，經過長期整合新能源車研發，建構儲能產品專業製造核心能力，目前已有儲能產品首次銷售美國，第一季已經外銷35MW，預計累積到2023年第四季，將累計外銷1.3GW。雖目前營收規模有限，但正持續密集與歐盟合作夥伴及其他潛在客戶洽談，擴大爭取商機。

裕融今年表現相當亮眼，去年整頓中國事業績效不錯，大幅減虧下，上半年自結稅後淨利23.6億元，年增達53.2%，EPS 6.8元，預估今年有挑戰稅前淨利50億元機會。以現在資本額33.2億元估計，樂觀預期EPS可近10元，成為繼中租之後，另一個成長型租賃公司，價格亦隨之有不小漲幅，後續發展，值得注意。

裕隆集團另兩隻金雞母裕日車(2227)、中華車(2227)今年上半年表現有差異，裕日車第2季因為台灣疫情影響，上半年營收140.53億元，稅前淨利18.96億元，稅後淨利15.03億元，EPS 5.01元，年減9.5%，較去年同期5.53億元減少9.5%。

第2季因受車用晶片短缺，以及台灣疫情影響，6月營收挫跌至12億4431萬餘元，年減46％，不過7月營收已見回穩，營收增為16億538萬餘元。裕日車預期今年中國新車銷售量將較去年成長4％，而轉投資東風日產銷售優於預期，投資收益可望維持去年78億元水準，將是裕日車今年營運成長動能。

中華車今年因中國車市熱絡，上半年合併稅後淨利26.61億元，較去年同期15.99億元，成長66.4%，EPS 4.65元，較去年同期EPS 2.79元，年成長率達66.7%，成績不錯。

中華車因為以商用車為主，國內四輪車交車數量比去年同期增加1200輛，在銷售量増加，稼動量提高，開源節流下，本業成長順利。另外中國今年疫情趨緩，車市熱絡，認列福建奔馳、裕隆，以及其他轉投資公司獲利增加，今年較大去年同期成90.7%，收益良好，全年獲利達成目標，應值期待。以目前台灣疫情趨緩觀察，經濟活動應可逐漸恢復，中華車將力拼保持去年銷售5萬輛成績。

由於裕隆、中華汽車歷經大幅減資，調整營運策略，且開源節流，雖受車用晶片及疫情影響，預料全年績效仍值期待，投資人不妨持續追蹤，俟合適價格投資，應值期待。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。