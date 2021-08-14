〈時評〉電動車商機 台灣需團結才能成功

鴻海在2020年10月16日首次展示他們的「MIH電動車開放平台」(鴻海提供) 鴻海在2020年10月16日首次展示他們的「MIH電動車開放平台」(鴻海提供)

美國總統拜登簽署行政命令，將於2030年以前，全美一半汽車生產要達到零排放目標，也就是說要改成電動車，商機極大，台灣要始何搶食？唯有團結力量大，才有可能再造第二座護國神山。

台灣產業最大的致命傷是中小企業林立，老闆拼勁十足，可惜碎片化發展，技術再好，也只能成為歐美大企業零組件製造商，利潤有限，而且極易被替代，生存相當辛苦。如何整合力量，全力爭取下一個世紀工業革命商機，恐怕只有「團結」，才能展現力量，開創不同機遇。

鴻海董事長劉揚偉半年前，登高一呼，籌組MIH電動車聯盟，吸引1800家國內外汽車產業鏈業者投入，可以說是同業結盟，共同支持鴻海團結尋求海外電動車商機。

鴻海多年來在國際市場上，開疆闢土，不論軟硬體技術能力，都深受科技界肯定，可惜的是即使身為代工龍頭，鴻海毛利率也難突破7％天花板，完全靠大規模生產，投入廉價生產要素，賺取有限利潤。只有另闢戰場，改變現有代工模式，才可能突破瓶頸，而電動車商機，正是鴻海努力發展目標。

旺宏最近與鴻海簽約，決定將6吋晶圓廠房及設備，以25.2億元，賣給鴻海。協助鴻海發展第三代半導體，特別是電動車使用的Sic功率元件，成為鴻海在「3＋3」策略中，整合EV與半導體發展重要一步，成為切入車用晶片極佳機會，並直接搶進竹科半導體重鎭。

鴻海承諾MIH夥伴，將提供出海口，優先提供大家商機，攻進電動車產業，這正是團結帶來的商機。

除了MIH之外，力積電董事長黃崇仁，最近結合和碩董事長童子賢、友達彭雙浪等科技大咖，共組「台灣先進車用技術發展協會(TADA)」，希望能夠異業結盟，共同開發電動車商機。

長期以來，全球汽車廠對於半導體晶片商並不在意，原因很簡單，一輛汽車可以賣10萬美元，甚至百萬美元，其中車用晶片成本只有5、600美元，而且過去AI、5G、手機市場未崛起之前，晶片生產供過於求，車用晶片常遭殺價，賠本搶生意，沒有車廠料到今天車用晶片會缺貨至此地步。

力積電現在是全球第6大晶片廠，當然有一定影響力，如今跳出來希望異業結盟，共同進軍電動車，預料應可吸引企業界注意，希望爭取更多商機。力積電正積極爭取台積電加入TADA，如果有了全球最大晶片業者參加，對於電動車商機開發，以及商業談判，當然不可同日而語。

台灣進軍電動車，過去一直是各企業「兄弟登山，各自努力」，但是以中小企業要想得到全球汽車大廠青睞，非常困難，價格等各方面談判都居弱勢，而且極易被其他新興國家以更廉價產品取代，如何開發電動車商機，並且穩定市場，是當務之急。

TADA挾半導體優勢，結合產業官學研力量，料能吸引更多企業投入，共同研發先進汽車生產技術，開擴市場。如何建立資通訊產業平台，促進跨業合作，對接國際先進汽車標準，進軍電動車市場，應是TADA努力目標。但是以汽車零組件製造，重視認證，曠日費時，業者要有長期抗戰心理準備。

不論MIH同業結盟或TADA異業結盟，共同目標都是結伴共同努力，搶食未來電動車巿場，建立可行之商業模式。團結力量大，唯有整合團隊不同專業及優勢，才能補足台灣中小企業影響力偏低之缺失，為下一個電動車商機，打下良好基礎。