2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽初賽成績揭曉 複賽移師雲林三秀園

雲林三秀園。(圖片由台北市信民協會提供) 雲林三秀園。(圖片由台北市信民協會提供)

（台灣英文新聞/生活組 台北報導）由義美文教基金會主辦的第一屆「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」旨在強化台語傳承、豐富文學修養、推廣吟唱藝術，吸引全台灣128位高中職同學參與，評審團經過評選及討論後，擇優選出30人，預計9月4日在雲林百年庭園三秀園舉行複賽。

主辦單位表示，「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」初賽評審方式以音讀（40%）、聲調音色（40%）、畫面（20%）三項，透過公平公正的評選過程, 評審委員從128名初賽者選出30人進入複賽，複賽再擇優前20名進入決賽。

10月2日決賽在公視臺語台攝影棚舉行，現場揭曉名次並舉行頒獎典禮，第一名共一位，可得20萬元獎學金、第二名共兩位，每人各得10萬元、第三名共三位，每人各得5萬元，入選佳作也可獲1萬元獎學金。

30名入圍者涵括北中南各縣市的高中、高職與專科學校，名單公布如下（依姓名筆劃排列）：

李旻憲（宜蘭羅東高商）、李姿霆（嘉義竹崎高中）、吳若湄（台北市大同高中）、林郁庭（宜蘭高商）、林俊義（彰化溪湖高中）、邱丞佑（宜蘭高商）、高鈺靜（台南護專）、游騰翔（桃園武陵高中）、許智禕（宜蘭高中）、陳宏岳（台中一中）、陳佳甯（台南護專）、陳尹瑩（宜蘭羅東高中）、陳苡禎（台南瀛海中學）、彭桓恩（新竹建功高中）、張永達（台北建國中學）、葉柏廷（台中華盛頓中學）、蔡姍姍（台北師大附中）、蔡郁婷（彰化田中高中）、詹佩瑄（彰化文興高中）、劉品儀（新北雙溪高中）、劉恩妤（台北南港高中）、賴孟潔（桃園中壢高商）、鄭巧筠（台北中山女中）、鄭惠屏（屏東屏榮高中）、鄭安妤（高市高雄中學）、簡嘉千（中市台中高工）、簡槐霆（宜蘭羅東高商）、簡妍姈（北市麗山高中）、蕭竑濬（彰化員林高中）、蕭宴煊（彰化達德商工）。

「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」由義美文教基金會主辦﹐立法院、教育部、文化部指導﹐活動除了強化台語傳承、提升文學修養、推廣吟唱藝術，也希望藉此彰顯台語價值、培植藝文人口，達到文化多樣性發展及重要技藝向下紮根的目標，鼓勵青年學子透過參與吟唱活動，增進傳承本土語言學習及使用機會。

有關台語漢詩吟唱老師示範帶公布於YouTube網站（搜尋關鍵字：2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽），詳細比賽辦法可上活動官網查詢。

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圖片載自「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」臉書、Taiwan News 後製。