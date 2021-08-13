龍眼品種多 台南區農業改良場：甜蜜滋味眾人愛

結實纍纍、香Q甜蜜的龍眼。(照片由臺南區農業改良場提供) 結實纍纍、香Q甜蜜的龍眼。(照片由臺南區農業改良場提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）龍眼主要產期在每年8月，果肉中富含維生素，營養價值也不容小覷，今年受冬季低溫乾燥氣候加持，開花情形極佳， 台南區農業改良場表示，龍眼其實有許多品種，如「五月龍眼」、「青殼」等，各具不同獨特的風味，建議消費者可於產季多多選購。

龍眼的種植面積約10,612公頃，以台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市為主要生產區，其中又以台南市種植面積居全臺之冠(佔36%)，主要分布於東山區、楠西區及南化區。

《本草綱目》記載，「龍眼味甘，開胃健脾，補虛益智」。根據衛福部食品營養成分表，100公克新鮮龍眼含菸鹼素(Vit B3) 0.6 mg，為蘋果的6倍、奇異果的3倍；維生素C 95 mg，為蘋果的30倍及櫻桃的9倍。

台南區農業改良場表示，龍眼有許多品種，如「五月龍眼」、「青殼」、「粉殼」、「潤蒂」及「紅殼」等，各具不同獨特的風味。而龍眼花所製成的「花茶」及「花蜜」也有特殊香氣。另外，果實經過焙製後製成的「龍眼乾」，自古被視為極為珍貴養身補品，其香味濃郁，添加於糕餅中可增加風味與味蕾層次。

由於龍眼正值產季，台南區農業改良場建議，選購龍眼鮮果時，把握果皮黃褐色，外觀完整亮麗、光滑且無粗糙感，輕壓果實有彈性，易剝殼且果肉剔透晶瑩等原則。帶回家後可用包裝紙類包覆後裝進塑膠袋內，放入冰箱冷藏，可延長一週賞味期限，但仍建議盡快食用完畢，才能享受果實的新鮮口感。

炎熱夏季是品嚐香甜龍眼的最佳時機。(照片由臺南區農業改良場提供)

充滿蜜香的龍眼花茶及營養豐富的龍眼乾。(照片由臺南區農業改良場提供)