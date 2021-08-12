中國武統台灣是豪賭？美國將以台灣交換利益？學者《外交》掀論戰

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）「中國會否武統台灣」成美國國際關權威雜誌 《外交》近幾月的熱門議題。學者梅惠琳撰文表示，即便美國干預，中國已有武統的能力與可能。其餘學者認為基於軍事力量、經濟成本、風險考量等考量，北京不會貿然行動，將中國的榮景壓在未必能一舉獲勝的武統台灣上。

斯坦福大學國際研究所研究員、美國企業研究所的非常駐高級研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）在7/8月號的《外交》雜誌上發表名為《台灣的誘惑：北京為何可能訴諸武力》一文，表示隨著中國國力發展以及數十年的軍事現代化努力，武統台灣的聲浪與意志愈發清晰且迫切，即便美國干預，中國也有武統台灣的能力與可能。梅惠琳認為，美國若要阻止，需得讓中國相信對台動武將付出傷害中國復興此等代價，或說服美國眾多盟友為此做出反應，然可能性「微乎其微」。

五位鴿派研究學者對中國迫切武統台灣的觀點持反面態度，在新一期9/10月《外交》雜誌上聯合撰文反駁梅惠琳的鷹派主張。

武攻台灣不值得：「為了虛無飄渺的榮耀前景堵上一切風險」

「昆西治國方略研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）研究員歐戴爾（Rachel Esplin Odell）與美國麻省理工學院國際研究中心首席研究員何理凱（Eric Heginbotham）聯合撰文指出，梅惠琳過度放大武統的迫切性。兩位學者認為，中國除非被逼到沒退路，不會輕易嘗試對台發動攻擊。中國在未來十年內入侵台灣的成功性相當低，倘若侵台失利將動搖政權，那就是「為了虛無飄渺的榮耀前景堵上一切風險。」

歐戴爾與何理凱表示，美國可以透過加強台灣的防衛能力，並在亞太地區採取更輕、更分散因而更不脆弱的軍力部署來維持台灣海峽穩定。同時華盛頓應當強化其「一中政策」與戰略模糊政策，避免對台灣做出無條件承諾。

利誘威嚇：「中國正消磨台灣人意志」

美國外交關係委員會研究員林碧瑩（Bonny Lin）以及塞克斯（David Sacks）則撰文表示，中國對幾十年來對台灣都是使用「紅蘿蔔與棒子」的策略，一方面誘之以利，一方面武力嚇阻獨立意圖。中國正專注於削弱台灣人民的意志，並認爲台灣人最終會接受統一。對中共而言武力統台的困難、風險、代價是極高的，是最後的手段。

且北京也擔心若入侵台灣，可能面臨與美國之間的升級戰爭，以及在國際政治、經濟、外交上的重大反彈，乃至刺激龐大反華聯盟的形成，將北京長期以來被反對大國「戰略包圍」的恐懼變成現實，影響中國的全球野心。

不戰而屈人之兵：中美較量台灣成輸家

胡佛研究所研究員及「台灣與印太地區」項目經理祁凱立（Kharis Templeman）則表示，梅惠琳誇大台灣對北京、對習近平的重要性和緊迫性。實際上，即便無法控制台灣，中國依舊強盛繁榮70年，北京沒有必須征服台灣的理由。

他認為台灣的未來取決於中美之間的意志較量，長期而言中國將在較量佔上風，作為籌碼的台灣將變得無足輕重，一但美國模糊承諾失效，中國將不戰而勝。

「台灣是美國的關鍵利益，僅因為台灣使美國能投射其影響力於此區域，並保護美國在此區盟友的安全，」未來美國可能放棄對台灣的安全保障，以避免一場毀滅性的戰爭，或以換取中國的其他讓步。因此，關鍵問題不是北京是否要入侵台灣，而是華盛頓願意承受與中國發生戰爭的風險的時間有多長。

武力攻台：統一為首要目標

梅惠琳則針對幾位學者的觀點進行反駁，她認為目前中國軍事力不可同日而語，美國對上中國也不如十年前穩操勝算。她不認同中國武力攻打台灣將遭致國際社會反彈以及經濟影響，與之相反，中國可以透過控制台灣獲得經濟利益，並以美國相當依賴的半導體產業來反制該國的經濟與軍事優勢。

此外，梅惠琳認為反對者低估中共統一的決心與台灣的韌性，「我認為統一是中國共產黨的首要任務，台灣不會貿然放棄自治權，」中國或許在未來幾年內不會武統台灣，但也不會無限期等待。

梅惠琳認為，美國應發展相應的軍事部署和作戰計劃以阻止中國對台灣的威脅，並展示出上述能力，但不應做出可能引發中國軍事行動的政策改變。

梅惠琳強調，中國快速的軍事現代化、驚人的經濟崛起、日益增長的全球影響力，以及強硬自信的外交政策都在宣告中國已不可同日而語，假設中國對待台灣問題一如往昔是「一廂情願「」的看法。