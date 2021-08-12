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防疫固若金湯 紐西蘭擬明年開放邊境

10月試水溫，讓商務旅客在家隔離

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/12 19:51
紐西蘭威靈頓國際機場（圖／AP）

紐西蘭威靈頓國際機場（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）紐西蘭防疫成績有目共睹，新冠肺炎（COVID-19）難越城池，在疫情始終沒有失控的情況下，總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（12）日宣布，明年初準備開門迎客。

受惠於地理位置與封鎖邊境措施，這有著500萬人口的南太平島國，至今僅通報2,914例確診、26人病歿，成績傲視全球。隨著歐美國家陸續開放邊境，紐西蘭也已擬定對策。

美聯社報導，為了守住得來不易的防守佳績，紐西蘭依舊奉「清零」為圭臬，待年底大多數人口皆已接種疫苗後，才會於2022年首季有條件放寬邊境管制。

來自低風險國家並已完整接種的旅客，得以免隔離。中度風險國家的民眾，須進行若干程度的隔離。來自高風險國家、未施打疫苗者，必須在軍方控管的防疫旅館隔離14天。至於風險層級如何定義，由於各國疫情變化快速，尚無法確定。

針對中度風險國家旅客應如何隔離，紐西蘭將於10月試行居家檢疫計畫，讓部分商務旅客得以在家中隔離，無須赴防疫旅館，視成效調整政策。

與此同時，紐國也加快全民接種腳步，以擴大第一劑涵蓋率為目標，輝瑞（Pfizer）兩劑將拉大接種間隔，從三周延至六周，以便讓更多人能及早獲得些許防護力。

就先進國家而言，紐西蘭接種速度略顯牛步。目前約29%人口施打了一劑，17%完整接種兩劑。
紐西蘭
邊境
新冠肺炎
輝瑞
COVID-19

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