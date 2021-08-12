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【好心酸】「加強版隔離」迎奧運英雄 澳洲選手一關28天

防疫必得冷血

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/12 18:21
東奧閉幕式的澳洲隊（圖／AP）

東奧閉幕式的澳洲隊（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）我國對載譽歸國的奧運選手，給的是免隔離、僅需加強版自主管理的禮遇，但部分澳洲選手得到的待遇卻是「加強版隔離」，一關就是28天，相關規定遭批實在「太殘酷」。

BBC 報導，澳洲本就規定入境一律隔離兩周，但16名從南威爾斯州首府雪梨返回南澳洲的國手，卻得再隔離14天，澳洲奧委會（AOC）忍不住替選手抱屈。

AOC表示，當其他國家的奧運選手都享有英雄式歡迎，澳洲選手為國爭光，竟遭如此冷遇。AOC執行長Matt Carroll強調，選手們不僅已接種兩劑疫苗，在東京也全程以「奧運泡泡」管理移動，加上高規格防疫與多次採檢，實在沒理由拒絕給予例外安排。

澳洲體育醫學專家也憂心，這長達一個月的隔離期，恐會對運動員的身心造成危害。

儘管AOC為選手不值，南澳政府卻不願讓步，指新冠肺炎變種病毒Delta在南威爾斯肆虐，不得不採取嚴格防範措施，就算完整接種的選手也不例外。當地民眾也支持政府作法，雖讚許選手表現可圈可點，在防疫一事上，沒有商量餘地。

澳洲目前約有3萬7千人確診。根據路透，在Delta襲擊下，包括雪梨與墨爾本兩大城市皆已高強度封城，距離雪梨260公里的澳洲首都坎培拉，亦於今（12）日起緊急封城一周。

本屆東京奧運，澳洲選手團共480人，其中56人來自南澳洲。澳洲在東奧拿下46面獎牌，包括17面金牌，獎牌榜位居第六。
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