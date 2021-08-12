長照機構即起開放探視「雙北除外」　指揮中心：探視須提篩檢陰性證明　

指揮中心8/12宣布， 除了雙北以外，其他地區的長照機構即起開放探視。(示意圖/Getty Images) 指揮中心8/12宣布， 除了雙北以外，其他地區的長照機構即起開放探視。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）除了雙北以外，其他地區的長照機構即起開放探視，指揮中心提醒，訪客須出具訪視前3天內採檢自費篩檢陰性證明，若訪客為完成2劑COVID-19疫苗接種達14天（含）以上者，可免除前述篩檢要求。

中央流行疫情指揮中心今(12)日表示，本土疫情趨緩，考量疫情維持穩定及住宿式長照機構住民探視之需求，依機構人員疫苗接種情形及各縣市之社區感染風險，調整住宿式長照機構訪客管制措施，並將視疫情發展滾動修正。



自即日起，中高風險以上縣市(目前為台北市、新北市)仍維持暫停訪客外，其他縣市則有條件開放探視。

訪客須出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明（含居家快篩）。 探視應遵循「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19訪客管理作業原則」辦理，包括：落實預約制、實聯制、詢問TOCC及限制有感染症狀者進入、每位住民每次訪客人數不可超過3人、不同住民訪客間維持社交距離、進入住房探視每住房每時段原則上僅開放1位住民接受訪客探視、全程佩戴口罩等。

指揮中心表示，若訪客為「確診者取得解除隔離治療通知書且距發病日未滿3個月者」或「完成2劑COVID-19疫苗接種達14天(含)以上者」，可免除前述篩檢之要求。